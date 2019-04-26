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Исследование: потеря 16 минут сна может негативно сказаться на работоспособности

Исследование: потеря 16 минут сна может негативно сказаться на работоспособности
22:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые из Университета Южной Флориды заявили о том, что нарушение режима сна во время рабочей недели снижает производительность труда.

Согласно их выводам, 16 минут, "отнятые" у сна вечером, могут негативно сказаться на внимании и концентрации на следующий день, сообщает Naked science.

В ходе исследования ученые опросили 130 здоровых сотрудников, которые работают в сфере IT и у которых есть минимум один ребенок школьного возраста. Участники сообщили, что, когда они спали на 16 минут меньше обычного и имели худшее качество сна, на следующий день у них возникало больше проблем с работой. Недосып поднимал их уровень стресса, особенно в отношении вопросов, касающихся баланса между работой и личной жизнью, в результате чего они ложились спать раньше и просыпались раньше из-за усталости.

Проведя дополнительные исследования, ученые выяснили, что пробуждение на 19 минут раньше обычного и отход ко сну на 16 минут позже были связаны с одной дополнительной точкой на шкале когнитивных помех на следующий день.

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"Эти циклические ассоциации показывают, что сон сотрудников подвержен ежедневному когнитивному стрессу, а также способствует когнитивно-стрессовым переживаниям. Результаты нашего исследования дают эмпирические доказательства того, почему работодатели должны прилагать больше усилий для улучшения сна своих сотрудников. Выспавшиеся служащие могут быть более эффективными на работе из-за большей способности оставаться сосредоточенными на задаче с меньшим количеством ошибок и межличностных конфликтов", - считают ученые.

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Исследование, Сон, Советы, Усталость, Здоровый сон, Работоспособность.
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