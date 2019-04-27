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Не спать: как оставаться бодрым без кофе

Не спать: как оставаться бодрым без кофе
20:01 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Даже если вы абсолютно не мыслите свою жизнь без кофе, рано или поздно наступит момент, когда вы захотите вырваться из-под его влияния.

Сделать это не намного проще, чем бросить курить, поэтому, чтобы не испытывать постоянный дискомфорт, нужно найти кофе достойную бодрящую замену.

Способов взбодриться поутру, когда суровые реалии вынуждают покинуть объятия Морфея, существует немало. Предлагаем вам на выбор несколько, наиболее доступных, безопасных для здоровья и при этом точно работающих.

Яркий свет

Совершенно очевидно, что яркий свет оказывает на человека бодрящее действие. Но при этом замечено, что разные источники освещения имеют разный по силе эффект. Предпочтительнее всего, конечно же, солнечный свет. Но если сонливость одолевает вас в пасмурный день, то светило можно заменить лампой с холодным белым светом (5000-6000 К). Именно такие, чаще всего, устанавливают в офисных помещениях.

Если смотреть на такую лампу примерно одну минуту, то в организме прекращается выделение гормона мелатонина, действующего усыпляюще. Главное в этом деле не переусердствовать, иначе можно нанести ущерб глазам.

Аминокислоты

Бодрое состояние вполне может быть вызвано выбросом в мозг дофамина. Так бывает после выигрыша в казино, удачной рыбалки и во многих других случаях, приносящих радость. К сожалению, добиться такого эффекта в повседневной жизни, без дополнительной стимуляции, очень сложно.

Но если принять немного фенилаланина или тирозина, предшественников дофамина, то невозможное станет возможным. Этим способом взбодриться пользуются спортсмены - он вполне легален и доступен каждому. Приобретают эти препараты, чаще всего, в магазинах спортивного питания.

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Кислород и глюкоза

Если нужно не только почувствовать себя бодрым, но и сразу же включиться в интеллектуальную работу, отличным средством станет сочетание глюкозы с кислородом. Для таких целей не жаль даже потратиться на баллончик с этим газом, который сегодня приобрести через интернет не составит труда.

Пара таблеток глюкозы под язык и несколько вдохов кислорода не только разбудят, но и подготовят к мозговому штурму.

Сапонины

Если вы внимательно прочитаете состав любого энергетика, то увидите, что в напиток входит или кофеин или гуарана, которая, честно говоря, тоже кофеин. При этом мало кто вспоминает о существовании таких более щадящих организм природных средств как женьшень и элеутерококк. Препараты из этих растений бодрят за счет стероидных и тритерпеновых сапонинов.

Есть у вытяжек из этих растений и другие полезные свойства. Например, некоторые вещества, входящие в их состав, способны активизировать выработку адреналина, тестостерона, поднимающих общий тонус и помогающих почувствовать себя счастливым.

Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания

Красный цвет

Влияние различных цветов на состояние человека было изучено еще в середине прошлого века французским инженером Дерибере. А также детально изучил воздействие цвета на психику советский психолог Борис Базыма. Ученый помещал добровольцев в комнату, полностью обитую красной тканью и фиксировал повышение давления и учащение пульса.

Полностью раскрыть секрет воздействия красного цвета так и не удалось, но пользоваться им можно. Чтобы взбодриться, достаточно посмотреть минуту на красный предмет или побыть в помещении, где преобладают красные тона.

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Сон, Советы, Кофе, Бодрость, Сонливость.
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