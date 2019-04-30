Названы полезные свойства петрушки, о которых вы даже не знали

Специалисты доказали, что петрушка — это не только вкусно, но еще и очень полезно. Читай, чтобы узнать подробнее.
Для хорошего зрения
За укрепление зрения в петрушке отвечают следующие микроэлементы:
Для крепкого сердца
В листьях петрушки около 554 мг калия на 100 г, что позволяет петрушке увеличивать выведение натрия через почки и снижать артериальное давление.
Помимо этого, данный вид зелени является одним из лучших источников питательных веществ с антиоксидантным действием: витамин С, А, Е, марганец, цинк, медь и флавоноиды.
Для красивой кожи
В 100 г петрушки содержится 133 мг витамина С, который стимулирует выработку коллагена, необходимого для упругости и эластичности кожи. При наличии дефицита этого вещества, кожа становится дряблой, быстро стареет и теряет приятный вид.