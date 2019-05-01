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Названы главные факторы риска опухолей мозга

Названы главные факторы риска опухолей мозга
14:54 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Данный вид онкологии считается одним из самых плохо поддающихся лечению а, следовательно, необходимо сделать все, чтобы предупредить его развитие.

На первом месте в списке главных факторов риска возникновения рака головного мозга, стоит наследственность. Если кто-либо из членов семьи страдал от подобного заболевания, то риски развития этой болезни у родственников значительно возрастают. Этот фактор, по словам ученых, невозможно ликвидировать, поэтому онкологи могут порекомендовать только регулярные медицинские осмотры. На второй позиции списка оказалось ожирение. Лишний вес провоцирует немало серьезных болезней, в том числе он повышает риск возникновения опухолей мозга. Медики рекомендуют следить за массой тела и регулярно заниматься спортом.

Далее в списке идет ослабленный иммунитет. В случае, когда иммунная система человека слишком слаба, угроза развития лимфомы мозга сильно возрастает. Это тот вид рака, который начинает развиваться в лимфоцитах. Замыкает список радиация. 

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Как известно, облучение часто используют для лечения некоторых видов онкологии, особенно лейкоза, однако радиация увеличивает риск развития новообразований в мозге. После воздействия данного фактора опухоль проявляется не сразу, а спустя 10-15 лет.

Напомним, Плохое состояние психического здоровья связано с низким качеством питания, независимо от таких личных характеристик, как пол, возраст, образование, семейное положение и уровень дохода.

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Здоровье, Опухоль, Мозги, Опухоль мозга, Советы медиков.
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