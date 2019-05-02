Медики перечислили самые полезные майские продукты

Новости шоу бизнеса: Эти продукты стоит включить в свой рацион в этом месяце, чтобы получить наибольший спектр полезных веществ.

После холодов и серости мы обычно отогреваемся на теплом весеннем солнышке, меняем гардероб, строим планы, мечтаем о новом, светлом и хорошем. А чтобы восстановить организм и воплотить мечты в жизнь, организму нужны силы и витамины.

Семь полезных свежих продуктов, которые можно найти на прилавках магазинов в мае:

Одуванчики

Совершенно неприхотливый в уходе одуванчик очень полезен и обладает широким спектром применения. В пищу употребляют листья, цветки, стебли и корни одуванчика. Из листьев одуванчика получаются вкусные салаты, из цветков - варенье.

В цветках и листьях содержатся витамины С и В2, В6 и Р, каротиноиды, кальций, фосфор, марганец, медь, бор, никель.

В корнях - белки, углеводы, дубильные вещества, органические кислоты.

Одуванчик - хорошее средство для укрепления ослабленного иммунитета, при интоксикации организма, анемии. Он используется для заживления ран, для увеличения молока у кормящих матерей.

Щавель

В состав щавеля входят натрий, фосфор, железо, цинк, йод, медь, фтор, витамины А, В1, В2, В6, множество полезных кислот, таких как щавельная, лимонная, аскорбиновая и другие.

Щавель полезен для зрения, состава крови, укрепляет мышцы сердца и сосудов, укрепляет зубы, помогает от стрессов и бессонницы. Щавель можно использовать как противовоспалительное, ранозаживляющее, обезболивающее, противоаллергическое средство. Помогает он также при восстановлении женского цикла и болезненных менструациях. Единственное, щавель не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

Из щавеля варят щи, добавляют в салаты, используют его в качестве начинки для пирогов, варят компоты, соусы, кисель. Щавель используется в косметологии для изготовления масок, лосьонов, шампуней, бальзамов.

Крапива

Так же как одуванчик и щавель, крапива появляется рано. Но срок ее использования ограничен, потому что в кулинарии используются только молодые листья. Чем старше крапива, тем листья жестче, да и вкус их меняется по мере роста.

Крапива содержит кальций, селен, цинк, железо, фосфор, медь, хлор. Крапива улучшает свертываемость крови, обладает противовоспалительным эффектом, может устранить темные круги под глазами, оказывает целительное воздействие на все болезни печени и мочевого пузыря. Она особенно полезна при авитаминозе, улучшает пищеварение, повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, останавливает кровотечение. Не рекомендуется для употребления в пищу беременным женщинам.

Из крапивы получается очень вкусный суп, также ее добавляют в салаты. Более подробно про применение крапивы в кулинарии вы можете прочитать в нашем материале.

Редис

В редисе содержится большое количество витаминов С, В, РР, калий, фосфор. Также в редиске есть натрий, магний, железо.

Она оказывает противомикробное действие, снимает воспаления. Сок, полученный из редиса, улучшает пищеварение и обмен веществ. Особенно полезен он тем, кто страдает подагрой, ожирением, сахарным диабетом. Употребление редиски улучшает цвет лица и бодрит, улучшает работу сердца и укрепляет стенки сосудов. Благодаря обилию клетчатки редиска снижает уровень вредного холестерина в крови, выводит из организма токсины. Однако не стоит увлекаться редисом людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками.

Чаще всего редис используется в салатах, овощных закусках.

Не выкидывайте ботву, ее можно добавить в зеленые щи. Кстати, ботва редиски содержит не меньше витаминов и микроэлементов, чем корнеплод.

Спаржа

В спарже много витамина С, А, железа, калия, антиоксидантов, каротина и фолиевой кислоты, пищевой клетчатки. Спаржа низкокалорийна.

В нашей полосе еще недавно спаржа была редким гостем, она не так давно появилась в магазинах, но быстро захватила сердца любителей полезной пищи. Наиболее распространена зеленая спаржа, также существует белая и фиолетовая - более редкие и дорогие виды.

Из спаржи получаются изумительные закуски, супы, десерты, гарниры к мясу, начинки для пирогов. Не рекомендуется долго хранить спаржу в холодильнике, так как ее полезные свойства сходят на нет. Подробнее об этом продукте вы можете прочитать в нашем материале.

Капуста

Капуста - источник огромного количества витаминов и минеральных веществ. Она содержит витамины С, В1, В2, РР, фолиевую кислоту. Также она содержит калий, кальций, цинк, железо, фосфор.

Капуста стимулирует обменные процессы в организме, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, способствует выведению холестерина, укрепляет сосуды, улучшает работу сердца.

Листья молодой капусты нежные и сочные, их проще резать при приготовлении пищи. Их издавна используют в кулинарии. Чего только из капусты не делают - супы, пироги, салаты, гарниры, рагу, котлеты, голубцы. Ее солят, маринуют, а отвары из капусты пьют для похудения.

Шпинат

В мае также начинается сезон шпината - невероятно полезного и богатого витаминами С, В1, В2, В6, редким D2, клетчаткой, железом, каротинов и фолиевой кислотой листового овоща. Шпинат – настоящий рекордсмен по содержанию йода. Этот элемент помогает усваиваться питательным веществам и оказывает влияние на протекание всех процессов в организме.

Шпинат выводит шлаки и токсины из организма, укрепляет зубы, десна, сосуды, регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Считается также, что он замедляет развитие опухолей в организме. Кроме того, он может оказывать положительное действие на зрение, предотвращать отслоение клетчатки. Шпинат замедляет процессы старения в организме.

В кулинарии шпинат используют как начинку для пирогов, пельменей, как добавку в омлеты и супы, пасты.