Советы диетологов: почему нельзя кушать мед вместо сахара

Новости шоу бизнеса: Специалистам удалось доказать, что мед нельзя употреблять вместо сахара.

Диетологи британской некоммерческой организации Action on Sugar проанализировали различные подсластители, производители которых позиционируют свою продукцию как здоровую, и пришли к выводу, что в большинстве случаев это маркетинговая уловка.

Как сказано в докладе команды диетологов, они провели анализ более 200 товаров, которые предлагаются в британских магазинах. В список вошли мед, различные сиропы, в том числе кленовый и агавы, и сахар, позиционирующиеся как здоровые. В ходе изучения образцов было установлено, что мед содержит в себе до 86% свободных сахаров, а кленовый сироп — до 88. К свободным сахарам относятся все моносахариды и дисахариды. Это подсластители, которые добавляются в еду. К ним относятся фруктоза, сахароза и глюкоза. Как выяснилось, добавляя 7-граммовую ложку меда в чай человек получает 6 граммов таких свободных сахаров.

По словам авторов исследования, потребители часто вместо сахара добавляют в пищу и питье мед, считая его более полезным для здоровья. При этом они не соблюдают меры, а в готовых продуктах содержится большое количество сахара. Суточная норма меда, сахара и других подсластителей не должна превышать 30 граммов. В заблуждение покупателей вводят маркетинговые обещания, а также заявления блогеров и шеф-поваров. При этом потребители не очень хорошо понимают, что означает понятие "свободные сахара" и какую опасность они в себе таят. Между тем, они несут здоровью серьезную угрозу.

Человек получает в итоге большее количество калорий, что может привести к ожирению, диабету 2 типа, заболеваниям зубов и печени и даже к некоторым видам онкологии. Диетологи утверждают, что увлекаться подсластителями, так же как и сахаром, не стоит, даже если производители позиционируют их как более здоровые.