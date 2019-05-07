Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Названы признаки по которым можно определить человека с психическим расстройством

Названы признаки по которым можно определить человека с психическим расстройством
14:25 Вт, 7 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Как узнать, что человек, с которым ты общаешься, психопат? Ответ на этот вопрос ищи в нашем материале.

Психопатия - синдром, обусловленный особенностями физиологии головного мозга. Проявляется в чрезмерной жестокости, агрессивности и бессердечности.

Признаки, по которым можно вычислить психопата:

Их цель - доминировать. Это заметно даже в разговоре: человек будет постоянно перебивать и доказывать свою правоту, во что бы то не стало. В отношениях такой человек всегда будет управлять партнером, критиковать по поводу и без, недооценивать успехи и мешать развиваться.

Они незаметны. В толпе они ничем не выделяются среди остальных. Это, кстати, общая черта всех маньяков - они ничем не отличаются от общей массы людей. Не могут управлять своим гневом. Психопатам часто не удается сдержать свою агрессию, они чересчур эмоциональны и, порой, вовсе неуправляемы.

Льстивы. Красивые, возвышенные речи, трогающие за душу и внушающие доверие, - это сильная сторона психопатов. Они умеют втираться в доверие, ты и сама не заметишь, как попадешь в его сети. Лжецы. Как правило, люди с подобными отклонениями в психике, зачастую являются патологическими лжецами. Причем, иногда они сами не осознают своего обмана.

ТОП-6 правил, помогающих защититься от рака

Напомним, что врач-терапевт высшей квалификационной категории Елена Каравашкина рассказала на страницах прессы о том, что здоровый дневной сон должен ассоциироваться с синтезом гормона мелатонина, регулирующего фазы сна и активности. Дневной сон вне этого периода может вредить самочувствию, он способствует состоянию "разбитости", лишает нормальной работоспособности, плохо сказывается на способности концентрироваться.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Симптомы, Человек, Ответы, Психотерапия, Признаки, Разговор, Состояние, Стало известно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь