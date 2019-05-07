Названы признаки по которым можно определить человека с психическим расстройством

Новости шоу бизнеса: Как узнать, что человек, с которым ты общаешься, психопат? Ответ на этот вопрос ищи в нашем материале.

Психопатия - синдром, обусловленный особенностями физиологии головного мозга. Проявляется в чрезмерной жестокости, агрессивности и бессердечности.

Признаки, по которым можно вычислить психопата:

Их цель - доминировать. Это заметно даже в разговоре: человек будет постоянно перебивать и доказывать свою правоту, во что бы то не стало. В отношениях такой человек всегда будет управлять партнером, критиковать по поводу и без, недооценивать успехи и мешать развиваться.

Они незаметны. В толпе они ничем не выделяются среди остальных. Это, кстати, общая черта всех маньяков - они ничем не отличаются от общей массы людей. Не могут управлять своим гневом. Психопатам часто не удается сдержать свою агрессию, они чересчур эмоциональны и, порой, вовсе неуправляемы.

Льстивы. Красивые, возвышенные речи, трогающие за душу и внушающие доверие, - это сильная сторона психопатов. Они умеют втираться в доверие, ты и сама не заметишь, как попадешь в его сети. Лжецы. Как правило, люди с подобными отклонениями в психике, зачастую являются патологическими лжецами. Причем, иногда они сами не осознают своего обмана.

Напомним, что врач-терапевт высшей квалификационной категории Елена Каравашкина рассказала на страницах прессы о том, что здоровый дневной сон должен ассоциироваться с синтезом гормона мелатонина, регулирующего фазы сна и активности. Дневной сон вне этого периода может вредить самочувствию, он способствует состоянию "разбитости", лишает нормальной работоспособности, плохо сказывается на способности концентрироваться.