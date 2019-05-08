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Названы полезные напитки для утоления жажды

Названы полезные напитки для утоления жажды
11:18 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетологи составили список напитков, которые лучше остальных подходят для поддержания водного баланса.

Весеннее тепло набирает обороты. Врачи рассказали о том, какими напитками лучше утолять жажду.

Вода. По словам врач-диетолога Анжелики Дюваль, вода –лучший напиток для утоления жажды. В то же время пить воду нужно правильно – например, правильнее употреблять ее не залпом, а медленно и мелкими глотками. Также эксперт отметила, что воду следует употреблять в теплом виде, порциями в течение дня.

"Количество воды, необходимое человеку, рассчитывает так: 30 миллилитров на килограмм веса. В жару еще плюс десять процентов", — подсказала специалист.

Подсоленная вода. Врач-гастроэнтеролог, профессор Семен Раппопорт напомнил, что человек, который сильно потеет в жаркую погоду, теряет много соли. Такая потеря чревата повышенным риском различных нарушений в организме. Чтобы восполнить ее, нужно пить подсоленную воду.

Квас. За счет своего особого состава, квас отлично утоляет жажду, повышает активность, помогает в переваривании жирных и мясных блюд, восстанавливает баланс жидкости и солей в организме. В то же время следует помнить: квас противопоказан при ряде хронических заболеваний, например, при гастрите, язве, болезни почек. 

Стало известно, как простая вода с газом может навредить здоровью

Кисломолочные напитки. Семен Раппопорт отметил, что напитки этой категории помогают организму восстановить баланс веществ, нарушающийся при активном потоотделении.

Прохладный чай. Диетолог Анжелика Дюваль посоветовала готовить зеленый чай со свежей мятой и сиропом топинамбура, заменяющим сахар. Такой напиток не только очень вкусен, но и содержит большое количество витаминов и минеральных веществ.

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Вода, Здоровье, Напитки, Чай, Жажда, Советы медиков.
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