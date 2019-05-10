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Пятница, 10.05.2019
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Продукт, который защищает от ожирения

Продукт, который защищает от ожирения
10:52 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если употреблять слишком много риса, то можно заработать метаболический синдром, который обычно ведет к диабету.

Между регулярным употреблением риса и снижением вероятности ожирения определенно существует связь — об этом, со ссылкой на исследователей из Японии.

Ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша изучили обычный рацион питания жителей ста тридцати шести стран, а затем сравнили полученные данные с образом жизни и медицинскими показателями людей.

Выяснилось, что в странах, где люди в среднем употребляют около ста пятидесяти граммов риса в день, ожирение, как правило, является менее распространенной проблемой.

А в странах, где средний уровень употребления риса в десять раз ниже, распространение ожирения гораздо выше.

"Корреляция между ожирением и употреблением риса сохраняется вне зависимости от других важных факторов, среди которых присутствуют уровень образования, траты на здравоохранение, курение, ВВП на душу населения, и так далее", — говорят авторы работы.

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Предполагается, что все дело в клетчатке, а также в полезных растительных веществах, которые присутствуют в рисе — они вызывают стойкое чувство сытости и защищают организм от переедания. Другие преимущества риса — небольшое количество жира и незначительное повышение уровня глюкозы в крови после его употребления.

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Здоровье, Ожирение, Советы медиков.
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