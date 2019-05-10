Продукт, который защищает от ожирения

Новости шоу бизнеса: Если употреблять слишком много риса, то можно заработать метаболический синдром, который обычно ведет к диабету.

Между регулярным употреблением риса и снижением вероятности ожирения определенно существует связь — об этом, со ссылкой на исследователей из Японии.

Ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша изучили обычный рацион питания жителей ста тридцати шести стран, а затем сравнили полученные данные с образом жизни и медицинскими показателями людей.

Выяснилось, что в странах, где люди в среднем употребляют около ста пятидесяти граммов риса в день, ожирение, как правило, является менее распространенной проблемой.

А в странах, где средний уровень употребления риса в десять раз ниже, распространение ожирения гораздо выше.

"Корреляция между ожирением и употреблением риса сохраняется вне зависимости от других важных факторов, среди которых присутствуют уровень образования, траты на здравоохранение, курение, ВВП на душу населения, и так далее", — говорят авторы работы.

Предполагается, что все дело в клетчатке, а также в полезных растительных веществах, которые присутствуют в рисе — они вызывают стойкое чувство сытости и защищают организм от переедания. Другие преимущества риса — небольшое количество жира и незначительное повышение уровня глюкозы в крови после его употребления.