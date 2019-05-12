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Назван продукт, который продлевает жизнь

Назван продукт, который продлевает жизнь
09:08 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

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Ученые провели масштабное исследование, чтоб выяснить, как влияет этот продукт на здоровье.

По мнению специалистов, регулярное употребление сыра может помочь существенно продлить жизнь. К такому выводу пришли канадские специалисты из Университета МакМастер в ходе исследования, в котором приняли участие 130 000 человек в возрасте от 35-ти до 70 лет из 21 страны миры.

Выяснилось, что употребление более двух порций обработанного коровьего молока в день способствовало значительному снижению риска не только риска, но и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, аналогичные результаты наблюдались у людей, употреблявших не только молоко или йогурт, но и сыр.

У испытуемых, которые ежедневно употребляли меньше половины порции молочных продуктов, уровень смертности в целом вырос на 44,4%.

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По словам профессора-диетолога из британского Университета Рединга Яна Гивенса, проведенное исследование имеет жизненно важное значение для изменения общественного восприятия молочных продуктов.

Конечно, эти выводы нуждаются в дополнительных исследованиях и подтверждениях, чтобы точно понять, почему молочные продукты приносят так много пользы для здоровья, но сегодня вечером мы можем спокойно отдыхать, зная, что дополнительная пицца с сыром действительно полезна для вашего здоровья.

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Здоровье, Жизнь, Продукты питания, Советы медиков.
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