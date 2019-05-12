Назван продукт, который продлевает жизнь

Новости шоу бизнеса: Ученые надеются изменить традиционные взгляды на ежедневный рацион.

Ученые провели масштабное исследование, чтоб выяснить, как влияет этот продукт на здоровье.

По мнению специалистов, регулярное употребление сыра может помочь существенно продлить жизнь. К такому выводу пришли канадские специалисты из Университета МакМастер в ходе исследования, в котором приняли участие 130 000 человек в возрасте от 35-ти до 70 лет из 21 страны миры.

Выяснилось, что употребление более двух порций обработанного коровьего молока в день способствовало значительному снижению риска не только риска, но и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, аналогичные результаты наблюдались у людей, употреблявших не только молоко или йогурт, но и сыр.

У испытуемых, которые ежедневно употребляли меньше половины порции молочных продуктов, уровень смертности в целом вырос на 44,4%.

По словам профессора-диетолога из британского Университета Рединга Яна Гивенса, проведенное исследование имеет жизненно важное значение для изменения общественного восприятия молочных продуктов.

Конечно, эти выводы нуждаются в дополнительных исследованиях и подтверждениях, чтобы точно понять, почему молочные продукты приносят так много пользы для здоровья, но сегодня вечером мы можем спокойно отдыхать, зная, что дополнительная пицца с сыром действительно полезна для вашего здоровья.