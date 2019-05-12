Стало известно, кому нельзя есть бананы

Новости шоу бизнеса: В недавнем исследовании эксперты сказали, кому нельзя есть бананы.

Микроэлементы, содержащиеся в бананах, противопоказаны людям с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Банан является древнейшей пищевой культурой, популярность которой распространилась на все континенты. С тех пор, как банан вошел в рацион европейцев, ученые пытаются установить пользу и вред от употребления плода.

Употребление бананов приводит к выведению жидкости из организма, что сгущает кровь. Это затрудняет ток крови, ухудшая транспортные функции кровеносных сосудов. По этой причине эксперты не рекомендуют есть бананы людям, страдающим варикозным расширением вен и тромбофлебитами. Также не стоит забывать, что 100 граммов банана содержит 89 калорий. Диетологи напоминают, что эта ягода может стимулировать ожирение.

Четверть массы спелого банана составляют углеводы, что обуславливает питательность ягоды, но ряд веществ противопоказаны диабетикам. Так, крахмал и клетчатка могут трансформироваться в углеводы с высоким гликемическим индексом.

Вместе с тем, сложно отрицать полезные свойства тропического плода. В частности, диетологи обнаружили в бананах вещества, действие которых аналогично влиянию серотонина. Люди, регулярно употреблявшие бананы, отмечали прилив сил и эмоциональный комфорт.