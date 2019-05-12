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Стало известно, кому нельзя есть бананы

Стало известно, кому нельзя есть бананы
11:39 Сегодня Телеграф vistanews.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В недавнем исследовании эксперты сказали, кому нельзя есть бананы.

Микроэлементы, содержащиеся в бананах, противопоказаны людям с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Банан является древнейшей пищевой культурой, популярность которой распространилась на все континенты. С тех пор, как банан вошел в рацион европейцев, ученые пытаются установить пользу и вред от употребления плода.

Употребление бананов приводит к выведению жидкости из организма, что сгущает кровь. Это затрудняет ток крови, ухудшая транспортные функции кровеносных сосудов. По этой причине эксперты не рекомендуют есть бананы людям, страдающим варикозным расширением вен и тромбофлебитами. Также не стоит забывать, что 100 граммов банана содержит 89 калорий. Диетологи напоминают, что эта ягода может стимулировать ожирение.

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Четверть массы спелого банана составляют углеводы, что обуславливает питательность ягоды, но ряд веществ противопоказаны диабетикам. Так, крахмал и клетчатка могут трансформироваться в углеводы с высоким гликемическим индексом.

Вместе с тем, сложно отрицать полезные свойства тропического плода. В частности, диетологи обнаружили в бананах вещества, действие которых аналогично влиянию серотонина. Люди, регулярно употреблявшие бананы, отмечали прилив сил и эмоциональный комфорт.

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Здоровье, Продукты питания, Фрукты, Бананы, Советы медиков.
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