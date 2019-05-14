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Медики назвали 5 болезней полуночников

Медики назвали 5 болезней полуночников
09:42 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Из-за этого сбоя и возникают следующие 5 болезней полуночников.

За процесс сна в организме отвечает гормон мелатонин. Его выработка зависит от биологических часов и времени суток. Пик выработки гормона приходится на промежуток от 21 до 23 часов. Если в это время не спать, происходит сбой выработки гормона. А от него зависит выработка инсулина, работа иммунной системы и даже профилактика рака. 

№1 Гипертония

Полуночники на 30% больше склонны к гипертонии — стойкому повышению давления. А все потому, что ночью происходит перезагрузка нервной системы, когда все мышечные волокна (в том числе и сосуды) расслабляются. Если ночью не спать, то полноценный отдых так и не наступает, мышечные волокна не расслабляются, сосуды постоянно находятся в состоянии повышенного тонуса.

№2 Ожирение

Калории, которые мы получаем из пищи за день, ночью преобразуются в гликоген, который печень в течение ночи использует для того, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Но когда гликоген заканчивается, начинают сжигаться жировые клетки. Поэтому во время сна можно худеть, это же поддерживает и метаболизм в организме. Если есть перед сном, то происходит нарушение обмена веществ, а жировые клетки не сжигаются. Как следствие — диабет и лишний вес.

№3 Диабет 2-го типа

Из-за неправильного сна происходит сбой циркадных ритмов — это еще одна причина развития диабета 2-го типа. Метаболизм нарушается, гормоны вырабатываются нерегулярно, появляется инсулинорезистентность.

№4 Депрессия

Из-за нарушения нейрогуморальной регуляции, что провоцирует неправильный режим сна, возникает склонность к тревожным и депрессивным состояниям. Американская ассоциация психологов подтвердила в исследовании, что между обострением неврозов и поздним отходом ко сну есть тесная связь.

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№5 Астма

Полуночники чаще болеют обструктивными заболеваниями верхних дыхательных путей. Отчасти это связано с тем, что ночной образ жизни располагает к курению. Однако и некурящие полуночники чаще жаворонков болеют неинфекционными болезнями легких. А все потому, что пик газообмена в легочных тканях приходятся на период от 3 до 5 часов утра. У тех, кто находится в этот период в фазе глубокого сна происходит полное расслабление мышц и максимальное насыщение кислородом. Но для того, чтобы к этому времени быть в фазе глубокого сна, нужно заснуть не позже 23 часов. А у полуночников функция легких снижается, возникают хрипы, одышка и даже возможна астма.

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Здоровье, Сон, Ночь, Советы медиков, Полуночники.
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