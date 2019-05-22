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Первая помощь при укусах насекомых

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Первая помощь при укусах насекомых
12:19 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: С наступлением весны увеличивается риск быть укушенным каким-нибудь насекомым.

Как действовать в такой ситуации и правильно оказать первую помощь, расскажем в нашем материале.

Опасность укуса насекомых

В большинстве своем укусы насекомых вызывают жуткий дискомфорт. В месте укуса образуется воспаление, появляется зуд, могу быть болезненные ощущения. Но спустя какое-то время воспалительная реакция начнет спадать.

Иногда у взрослых образуется аллергическая реакция. Это может случится от ужаления пчелы или осы. Однако происходит не более чем в 3% случаев. В таких ситуация лучше использовать антигистаминные препараты, а при появлении одышки, слабости или обмороков лучше обратиться к специалисту за помощью.

Однако у детей, особенно у грудничков, укус насекомых может проявиться иначе. Например, укус комара может выглядеть как большой волдырь или даже закончиться формированием абсцесса. Но это редкость.

Впрочем, не стоит халатно относиться к тому, что вас укусило насекомое. Особенно если речь идет о клещах. От них можно заразиться вирусным энцефалитом или боррелиозом. В таких случаях неизбежно требуется обратиться за помощью к врачу.

Первая помощь при укусах насекомых

При слабом проявлении укуса достаточно будет небольшого лечения, а в некоторых ситуация можно вообще обойтись без него. если же укус пришелся на лицо, рот, нос или горло, то лучше всего сходить в больницу. Именно эти зоны больше всего подвержены аллергической реакции, более восприимчивы.

если жало осталось в ранке, его необходимо извлечь. Сделать это можно при помощи тупого ножа или ногтей. Но не стоит его выдавливать, ведь в таком случае будет выделяться дополнительный яд. Помните, что у ос, шмелей, шершней нет привычки оставлять жало, так как на нем нет зазубрин.

Врачи также рекомендуют накладывать на место укуса ватный тампон, смоченный настойкой календулы. Это позволит снять воспаление, а также послужит антисептиком, так как в основе этого средства есть спирт.

Затем следует промыть место укуса водой с мылом. При укусе мухи или паука лучше обработать рану антисептиком.

Для облегчения болезненных ощущений необходимо приложить лед или смочить укушенное место водным раствором пищевой соды. если насекомое ужалило в руку или ногу, то следует положить конечность повыше. Это позволит снизить отек и опухоль.

если реакция после того, как вас ужалило насекомое, распространяется дальше места укуса, то лучше не медлить и обратиться в больницу. Особенно это касается укусов пауков, например, каракурт ("черная вдова"), тарантулов. Вне зависимости от симптомов в такой ситуации нужно сразу же ехать к врачу. если это возможно, то лучше взять с собой мертвое насекомое, которое вас ужалило, чтобы показать врачу и облегчить первую помощь.

Пчелы, осы, шершни и муравьи кусают в целях самообороны. Вместе с укусом в организм человека проникает яд, который состоит из белков и других компонентов, являющихся сильнейшими аллергенами. Именно поэтому место укуса всегда краснеет, опухает, болит. На проявление реакции потребуется немного времени – не более 20 минут. Действовать в такой ситуации следует общими способами – извлечь жало, наложить антисептик, а затем приложить кусочек льда. Также можно применить сырой картофель или помидор, разрезанный пополам. Это снимает болезненность, припухлость. 

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А вот если насекомое ужалило в рот, лицо или голову, то здесь точно потребуется помощь врачей. Обязательно вызвать скорую помощь или же ехать в больницу самостоятельно, иначе могут быть причины удушья.

Нельзя накладывать жгуты при укусе насекомого, а также запрещено высасывать яд из раны или делать разрезы в месте укуса. Это может обернуться еще более неприятными симптомами.

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Здоровье, Пчелы, Укусы насекомых, Советы медиков, Первая помощь при укусах насекомых.
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