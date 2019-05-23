Медики назвали основные признаки остановки сердца

Новости шоу бизнеса: В данном случае человеку требуются неотложные реанимационные меры, ведь счет идет на минуты и даже секунды.

Это угрожающее жизни состояние, при котором происходит нарушение электрической системы сердца, из-за чего оно сокращается слишком быстро, а потом останавливается.

Дискомфорт в области груди. Первый признак будущей остановки сердца, при котором вы ощущаете сильную боль в грудной клетке. Они возникает тот момент, когда происходит нарушение функционала сердца. Отметим, что боли в груди могут появиться за недели до остановки сердца, но в большинстве случаев их наблюдают за несколько минут или несколько часов.

Потеря сознания. В случае остановки сердца человек быстро теряет сознание, поскольку мозг лишается доступа крови. Это один из самых очевидных и явных признаков.

Одышка. Легкие также быстро реагируют на нарушение кровообращения, вызванные приостановкой в работе сердца. Они лишаются необходимого доступа кислорода, и пока человек находится в сознании, он сталкивается с мощнейшей одышкой.

Отсутствие пульса. если человек столкнулся с остановкой сердца, то нащупать пульс на руке или на шее практически невозможно. Именно в этот момент требуется использовать дефибриллятор, поскольку электрошок может запустить сердце заново.

Внезапные падения. Данные падения обычно объясняются резким снижением артериального давления и последующей слабостью или потерей сознания.