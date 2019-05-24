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ТОП 5 плюсов кокосового масла при уходе за волосами

ТОП 5 плюсов кокосового масла при уходе за волосами
14:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: В нем много полезных свойств, которые касаются и ухода за волосами.

Кокосовое масло часто называют суперпродуктом за высокое содержание насыщенных жиров и антиоксидантов.

Кондиционер для волос. Причиной сухости и хрупкости волос является утрата белка. Кокосовое масло обладает потенциалом замедлить этот неприятный процесс и даже восстановить уровень белка в волосах. его можно использовать как кондиционер для волос.

Рост волос. Кокосовое масло содержит такие нутриенты, как лауриновая кислота, за счет чего оно проникает глубоко в волосы и способствует их росту.

Удаление перхоти. За счет лауриновой и лимонной кислот кокосовое масло имеет выраженный противовирусный, противомикробный и противогрибковый эффект. Это масло сражается с грибками и уничтожает их, что способствует избавлению от перхоти.

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Помогает в стайлинге. Кокосовое масло можно использовать для стайлинга волос, особенно если вы хотите добиться волнистого эффекта. Также его можно периодически применять для этих целей в течение дня.

Защита от солнечных лучей. Исследователи доказали, что у кокосового масла есть эффект солнцезащитного крема. А это делает его эффективным средством, защищающим волосы от вредных ультрафиолетовых лучей.

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Здоровье, Кокосовое масло, Уход за волосами, Польза для здоровья, Советы медиков.
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