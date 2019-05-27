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Названо ТОП 5 плюсов для здоровья от обычных соленых огурцов

Названо ТОП 5 плюсов для здоровья от обычных соленых огурцов
11:37 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам специалиста, соленья отличаются довольно низким содержанием питательных веществ, но в то же время в них присутствуют полезные бактерии.

Несмотря на призывы есть меньше соли, исключать ее из рациона нельзя. Более того, соленые продукты (конкретно, огурцы) могут принести здоровью немало пользы.

О том, какими плюсами обладают обычные соленые огурцы, рассказала эксперт-диетолог Меган Рузвельт. 

Действуют как пробиотики. Ферментированные соленые огурцы действуют как пробиотики, то есть, способствуют росту полезных бактерий в ЖКТ, способных улучшать пищеварение, предотвращать диарею и запоры, снижать риск колоректального рака, защищать от развития аллергии, не допускать развития негативных неврологических процессов (депрессии, тревожности, деменции).

Восстанавливают электролиты. Эти соли, необходимые для осуществления активных функций организма, вымываются из него при обезвоживании, лихорадке, рвоте, а также после интенсивных тренировок. Один из плюсов соленых огурцов – их рассол помогает восстанавливать уровень электролитов.

Помогают контролировать сахар в крови. Имеющиеся научные данные говорят о том, что соленья, которые готовятся в рассоле на основе уксуса, могут помогать контролировать уровень сахара в крови, замедляя пищеварение после еды.

Помогают при мышечных судорогах. По данным исследования, опубликованного журналом Medicine & Science in Sports and Exercise, очередным плюсом рассола из-под соленых ферментированных огурцов для здоровья является его свойство помогать купировать мышечные судороги. Предположительно, это происходит из-за специфических сигналов, которые вкусовые рецепторы посылают к нервным окончаниям. 

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Служат источником антиоксидантов. Как и все фрукты и овощи, соленые огурцы содержат антиоксиданты – вещества, которые противостоят воздействию свободных радикалов, повреждающих целостность клеточных структур и содействующих ускоренному старению и раку.

В заключение эксперт отметила, что соленые огурцы могут стать отличным дополнением к рациону при условии умеренного употребления – избыточное потребление рассола чревато возникновением метеоризма, болей в желудке и диареи. Если имеются такие проблемы со здоровьем, как диабет, нарушения обмена веществ, подагра, гипертония, употребление соленых огурцов разрешается только после консультации с врачом.

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Здоровье, Состояние здоровья, Огурцы, Соленые огурцы, Советы медиков, Польза соленых огурцов.
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