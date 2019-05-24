Медики рассказали о влиянии кофе на кишечник

Новости шоу бизнеса: Кофе благоприятно воздействовал на флору кишечника грызунов, сокращая общее количество бактерий.

Американские ученые провели исследование и установили, что кофе улучшает подвижность кишечника. О работе специалистов из Техасского университета в Галвестоне пишут СМИ.

Как отмечается, сначала ученые намеревались выяснить действие бодрящего напитка на кишечные бактерии в чашке Петри. В результате 1,5-процентный раствор кофе подавлял рост бактерий и микробов, при этом напиток без кофеина оказывал такое же действие на флору. 3-процентная концентрация кофе привела к более сильному эффекту.

Затем специалисты исследовали, каким образом кофе воздействует на кишечник грызунов. Для этого крысам дали напиток с кофеином и без этого вещества. Эксперимент показал, что кофе увеличил сокращаемость мышц в тонком кишечнике уже после трех дней применения. При непосредственном воздействии раствора на ткани кишечника тоже можно было наблюдать повышенную реакцию.

Тем не менее, по словам ученых, для того, чтобы выяснить, каким образом этот напиток воздействует на полезную и патогенную микрофлору по отдельности, нужно будет провести новые исследования.