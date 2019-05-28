Скачать
Вторник, 28.05.2019
Данилюк назначен секретарем СНБО
Данилюк назначен секретарем СНБО
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Названо 5 полезных видов зелени

Смотрите фото (6)
Названо 5 полезных видов зелени
15:49 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Пряные травы улучшат вкус и украсят любое блюдо, будь то суп, салат или гарнир.

Зелень очень полезно есть для здоровья. Это знает каждый. Но не все догадываются, какие именно волшебные свойства даруют нам различные виды зелени. Об этом сегодня и пойдет речь — о самой полезной зелени.

Укроп

Это один из самых популярных видов зелени, которое используют в кухнях самых разных стран мира. его мы добавляем в салаты, супы, горячие блюда. Считается, что это крайне полезно. Но чем именно? Дело в том, что укроп содержит в своем составе витамины В6, В2, С, А, е, Р. Кроме того, он богат такими элементами, как железо, кальций, магний и фосфор. Самое интересное, что полезны не только листья зелени, но и его стебли.

Полезные свойства обусловлены, конечно, составом этого вида зелени. Укроп легко усваивается, улучшает пищеварение и кроветворные процессы. Кроме того, отлично воздействует на поджелудочную железу, помогая вырабатывать ферменты. Также укроп обладает дезинфицирующими свойствами, улучшая процессы лактации и диуреза. В составе этой зелени есть анетин — вещество, способствующее расширению сосудов головного мозга и сердца.

Добавим, что данный вид зелени можно применять при разных болезных желудочно-кишечного тракта. Ведь благодаря укропу можно существенно облегчить язвы и гастрита, уменьшить выраженность метеоризма.

Петрушка

Зелень крайне полезна тем, что содержит огромное количество витамина С — больше, чем в цитрусовых, раза в 3. Также в петрушке есть витамины А, Р, е. Помимо этого, полезно и то, что в ней имеются магний, кальций, фосфор.

Петрушку можно назвать диетическим продуктом, так как в ней нет сахара. Она активно используется в косметологических целях, подтягивая кожу, уменьшая пигментные пятна, осветляя и освежая цвет лица. Можно применять сок данного вида зелени для того, чтобы уменьшить мешки под глазами и убрать темные пятна.

Надо заметить, что есть можно не только листья, но и корень растения, стебли. Траву едят как в сушеном, так и в свежем или замороженном виде.

Сельдерей

Это еще один вид зелени, невероятно полезной для здоровья человека. Сельдерей практически также полезен, как укроп и петрушка. В его составе есть витамины А, В, е, К. А что самое важное — протеин.

Благодаря своему составу зелень становится полезной для работы кишечника, поджелудочной железы. Также сельдерей помогает снять стресс из-за переутомления, улучшает память, способствует повышению концентрации внимания.

Стоит отметить и пользу для водно-солевого обмена, потому что сельдерей позволяет урегулировать его. Особенно это полезно для пожилых людей и детей.

Руколла  

Это тоже очень полезный вид зелени для здоровья, польза которого обусловлена составом — витамины А, В, е, С, К, кальций, марганец, железо, фосфор, магний. Зелень позволяет улучшить работу пищеварительной системы, желудка в частности, повышает гемоглобин, борется с разными вирусами, укрепляет иммунную систему и понижает уровень сахара в крови.

В руколле также много клетчатки, благодаря которой можно утолить голод на долгое время. Особенно полезна эта зелень тем, кто страдает от гастрита или язвы. Не стоит забывать и о пользе в косметологии: трава помогает укрепить волосы, сделать их мягкими и блестящими.

Фенхель

Трава имеет островатый привкус и сладкий аромат. В его составе есть витамины В и е, немного белка, что крайне полезно для всех людей. Фенхель поможет в борьбе с метеоризмом у грудных детей, первыми проявлениями гриппа, а также улучшит работу кишечника, положительно скажется на печени и почках.

Дешевый овощ, который снижает уровень сахара в крови

Фенхель добавляют во многие блюда, мясо, чаи и даже сладости. Но стоит помнить о противопоказаниях: его нельзя есть беременным и женщинам в период лактации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Петрушка, Укроп, Руколла, Советы медиков, Полезная зелень, Полезные виды зелени.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
04 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
05 Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
На Эвересте погиб еще один альпинист
На Эвересте погиб еще один альпинист
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь