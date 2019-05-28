Названо 5 полезных видов зелени

Новости шоу бизнеса: Пряные травы улучшат вкус и украсят любое блюдо, будь то суп, салат или гарнир.

Зелень очень полезно есть для здоровья. Это знает каждый. Но не все догадываются, какие именно волшебные свойства даруют нам различные виды зелени. Об этом сегодня и пойдет речь — о самой полезной зелени.

Укроп

Это один из самых популярных видов зелени, которое используют в кухнях самых разных стран мира. его мы добавляем в салаты, супы, горячие блюда. Считается, что это крайне полезно. Но чем именно? Дело в том, что укроп содержит в своем составе витамины В6, В2, С, А, е, Р. Кроме того, он богат такими элементами, как железо, кальций, магний и фосфор. Самое интересное, что полезны не только листья зелени, но и его стебли.

Полезные свойства обусловлены, конечно, составом этого вида зелени. Укроп легко усваивается, улучшает пищеварение и кроветворные процессы. Кроме того, отлично воздействует на поджелудочную железу, помогая вырабатывать ферменты. Также укроп обладает дезинфицирующими свойствами, улучшая процессы лактации и диуреза. В составе этой зелени есть анетин — вещество, способствующее расширению сосудов головного мозга и сердца.

Добавим, что данный вид зелени можно применять при разных болезных желудочно-кишечного тракта. Ведь благодаря укропу можно существенно облегчить язвы и гастрита, уменьшить выраженность метеоризма.

Петрушка

Зелень крайне полезна тем, что содержит огромное количество витамина С — больше, чем в цитрусовых, раза в 3. Также в петрушке есть витамины А, Р, е. Помимо этого, полезно и то, что в ней имеются магний, кальций, фосфор.

Петрушку можно назвать диетическим продуктом, так как в ней нет сахара. Она активно используется в косметологических целях, подтягивая кожу, уменьшая пигментные пятна, осветляя и освежая цвет лица. Можно применять сок данного вида зелени для того, чтобы уменьшить мешки под глазами и убрать темные пятна.

Надо заметить, что есть можно не только листья, но и корень растения, стебли. Траву едят как в сушеном, так и в свежем или замороженном виде.

Сельдерей

Это еще один вид зелени, невероятно полезной для здоровья человека. Сельдерей практически также полезен, как укроп и петрушка. В его составе есть витамины А, В, е, К. А что самое важное — протеин.

Благодаря своему составу зелень становится полезной для работы кишечника, поджелудочной железы. Также сельдерей помогает снять стресс из-за переутомления, улучшает память, способствует повышению концентрации внимания.

Стоит отметить и пользу для водно-солевого обмена, потому что сельдерей позволяет урегулировать его. Особенно это полезно для пожилых людей и детей.

Руколла

Это тоже очень полезный вид зелени для здоровья, польза которого обусловлена составом — витамины А, В, е, С, К, кальций, марганец, железо, фосфор, магний. Зелень позволяет улучшить работу пищеварительной системы, желудка в частности, повышает гемоглобин, борется с разными вирусами, укрепляет иммунную систему и понижает уровень сахара в крови.

В руколле также много клетчатки, благодаря которой можно утолить голод на долгое время. Особенно полезна эта зелень тем, кто страдает от гастрита или язвы. Не стоит забывать и о пользе в косметологии: трава помогает укрепить волосы, сделать их мягкими и блестящими.

Фенхель

Трава имеет островатый привкус и сладкий аромат. В его составе есть витамины В и е, немного белка, что крайне полезно для всех людей. Фенхель поможет в борьбе с метеоризмом у грудных детей, первыми проявлениями гриппа, а также улучшит работу кишечника, положительно скажется на печени и почках.

Фенхель добавляют во многие блюда, мясо, чаи и даже сладости. Но стоит помнить о противопоказаниях: его нельзя есть беременным и женщинам в период лактации.