Названо 5 полезных видов зелени

Зелень очень полезно есть для здоровья. Это знает каждый. Но не все догадываются, какие именно волшебные свойства даруют нам различные виды зелени. Об этом сегодня и пойдет речь — о самой полезной зелени.
Укроп
Это один из самых популярных видов зелени, которое используют в кухнях самых разных стран мира. его мы добавляем в салаты, супы, горячие блюда. Считается, что это крайне полезно. Но чем именно? Дело в том, что укроп содержит в своем составе витамины В6, В2, С, А, е, Р. Кроме того, он богат такими элементами, как железо, кальций, магний и фосфор. Самое интересное, что полезны не только листья зелени, но и его стебли.
Полезные свойства обусловлены, конечно, составом этого вида зелени. Укроп легко усваивается, улучшает пищеварение и кроветворные процессы. Кроме того, отлично воздействует на поджелудочную железу, помогая вырабатывать ферменты. Также укроп обладает дезинфицирующими свойствами, улучшая процессы лактации и диуреза. В составе этой зелени есть анетин — вещество, способствующее расширению сосудов головного мозга и сердца.
Добавим, что данный вид зелени можно применять при разных болезных желудочно-кишечного тракта. Ведь благодаря укропу можно существенно облегчить язвы и гастрита, уменьшить выраженность метеоризма.
Петрушка
Зелень крайне полезна тем, что содержит огромное количество витамина С — больше, чем в цитрусовых, раза в 3. Также в петрушке есть витамины А, Р, е. Помимо этого, полезно и то, что в ней имеются магний, кальций, фосфор.
Петрушку можно назвать диетическим продуктом, так как в ней нет сахара. Она активно используется в косметологических целях, подтягивая кожу, уменьшая пигментные пятна, осветляя и освежая цвет лица. Можно применять сок данного вида зелени для того, чтобы уменьшить мешки под глазами и убрать темные пятна.
Надо заметить, что есть можно не только листья, но и корень растения, стебли. Траву едят как в сушеном, так и в свежем или замороженном виде.
Сельдерей
Это еще один вид зелени, невероятно полезной для здоровья человека. Сельдерей практически также полезен, как укроп и петрушка. В его составе есть витамины А, В, е, К. А что самое важное — протеин.
Благодаря своему составу зелень становится полезной для работы кишечника, поджелудочной железы. Также сельдерей помогает снять стресс из-за переутомления, улучшает память, способствует повышению концентрации внимания.
Стоит отметить и пользу для водно-солевого обмена, потому что сельдерей позволяет урегулировать его. Особенно это полезно для пожилых людей и детей.
Руколла
Это тоже очень полезный вид зелени для здоровья, польза которого обусловлена составом — витамины А, В, е, С, К, кальций, марганец, железо, фосфор, магний. Зелень позволяет улучшить работу пищеварительной системы, желудка в частности, повышает гемоглобин, борется с разными вирусами, укрепляет иммунную систему и понижает уровень сахара в крови.
В руколле также много клетчатки, благодаря которой можно утолить голод на долгое время. Особенно полезна эта зелень тем, кто страдает от гастрита или язвы. Не стоит забывать и о пользе в косметологии: трава помогает укрепить волосы, сделать их мягкими и блестящими.
Фенхель
Трава имеет островатый привкус и сладкий аромат. В его составе есть витамины В и е, немного белка, что крайне полезно для всех людей. Фенхель поможет в борьбе с метеоризмом у грудных детей, первыми проявлениями гриппа, а также улучшит работу кишечника, положительно скажется на печени и почках.
Фенхель добавляют во многие блюда, мясо, чаи и даже сладости. Но стоит помнить о противопоказаниях: его нельзя есть беременным и женщинам в период лактации.