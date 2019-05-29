Медики рассказали о пользе шаурмы

Новости шоу бизнеса: Данное блюдо следует относить к полезной пище, вместе с тем необходимо правильно его есть, отмечают специалисты.

Эксперты рассказали, как выбирать шаурму, чтобы не было негативных последствий для здоровья.

Съедать необходимо центральную часть шаурмы, так как она содержит клетчатку, углеводы и белки. Вместе с тем следует контролировать количество масла, заказывая блюдо, нужно попросить уменьшить его количество.

Следует обращать внимание и на кончики изделия, так как они несколько раз перекручены. В данном месте находятся бесполезные углеводы, по данной причине верху и внизу шаурму есть не стоит, подчеркивают специалисты.

Согласно информации Роспотребнадзора, на протяжении восьми лет в стране возросло количество полных людей, около 14% мужчин и 26% женщин страдают от лишнего веса. Данная негативная тенденция происходит вследствие избытка жиров в блюдах при дефиците белка. Диетологи рекомендуют включать в ежедневный рацион кисломолочные продукты, фрукты и овощи, они крайне полезны.