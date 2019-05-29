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То, что вы не знали о микроволновой печи: мифы, которые уже не актуальны

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То, что вы не знали о микроволновой печи: мифы, которые уже не актуальны
18:48 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сегодня их можно увидеть практически на каждой кухне, и мы уже привыкли разогревать свой завтрак, не пользуясь ни плитой. Но чем вредна микроволновка?

Вам наверняка приходилось слышать о вреде микроволновок: об опасном излучении, о том, как полезные продукты в них становятся вредными и так далее. Специалисты рассказали о том, что знают о безопасности микроволновок ученые.

Как работает микроволновка

Настороженность в отношении микроволновых печей подогревается тем, что многие люди совершенно не понимают, как именно они греют пищу. Для обывателей микроволновка остается загадочным ящиком, который превращает холодные продукты в горячие.

Несмотря на то что это простейшее описание верно, оно ничего не говорит о самом механизме нагревания, и многих эта неизвестность пугает. Поэтому начнем с разъяснения того, как работают микроволновки.

В каждой микроволновой печи есть генератор электромагнитных волн. Он создает в камере печки излучение, заставляющее молекулы воды колебаться. Несмотря на микроскопический масштаб этих колебаний, при возникающем трении молекул друг о друга образуется тепло, которого достаточно для согревания продуктов. Вода обязательно содержится во всем, что мы едим, вдобавок под действием излучения приходят в движение и другие поляризованные молекулы, содержащиеся в пище.

Как видите, механизм довольно простой. При трении всегда образуется тепло: попробуйте несколько секунд потереть свои ладони - и вы почувствуете, как они становятся теплыми. В общих чертах: такая же энергия трения работает и в вашей микроволновке.

Миф № 1. Опасное излучение

Несмотря на то что слово "излучение" навевает ужас на многих людей, излучение, используемое в микроволновке, вполне безопасно. Ведь как вы уже знаете, единственное, что оно может делать - это заставлять поляризованные молекулы колебаться, в результате чего те нагреваются. Этим оно отличается от радиоактивного излучения, которое приводит к распаду молекул и атомов. Излучение же микроволновки оставляет структуру молекул без изменений, поэтому вполне безопасно.

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Миф № 2. Нельзя находиться рядом с работающей микроволновкой

Излучение микроволновки обладает плохой проникающей способностью и легко задерживается даже тонким слоем металла. Именно поэтому стенки микроволновых печей обычно делают металлическими. В этой ситуации главным источником "утечки" излучения является дверь печки, поэтому есть смысл следить за тем, чтобы она была плотно закрыта. Все современные микроволновки автоматически выключаются при открытии дверцы, так что риск подвергнуться облучению минимален.

"Утечка" излучения из исправной микроволновой печи настолько мала, что хоть сколько-нибудь заметное количество излучения можно получить, только если вы крепко обнимете работающую микроволновку. Вряд ли подобное придет вам в голову, верно? А даже если и придет, то максимум, что с вами случится - вы почувствуете немного тепла.

Миф № 3. Микроволновка делает продукты вредными

Как мы уже выяснили, единственное, что микроволновка может делать с продуктами - это нагревать их. Поэтому единственные изменения, которые могут произойти, связаны с процессами, происходящими при нагревании пищи. При использовании микроволновки они ничем не отличаются от тех, что происходят при традиционных варке или жарке.

Известно, что температурная обработка приводит к уменьшению содержания витаминов и других полезных веществ: свежие овощи и фрукты полезнее, чем вареные. Однако микроволновка имеет небольшое преимущество: так как продукты в ней готовятся быстрее, витамины сохраняются лучше. Например, это справедливо для витамина B12.

Более того, исследования показали, что при готовке в микроволновке лучше сохраняется большинство водорастворимых витаминов (таких как B1, B2, фолиевая кислота). Это связано с тем, что в микроволновке продукты готовятся "всухую", без погружения в кипящую воду, которая "вымывает" часть витаминов.

Еще одно достоинство использования микроволновки: при приготовлении блюд они не требуют большого количества масла. При обычной жарке на плите, напротив, нужно много масла. Когда оно плавится и подгорает, из масла образуются канцерогены - вещества, способные вызвать рак.

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Таким образом, нет никаких поводов считать, будто использование микроволновки может вам навредить (и даже наоборот, в ряде случаев оно будет полезнее). Впрочем, есть смысл запомнить несколько простых мер предосторожности, которые помогут вам безопасно пользоваться микроволновкой.

Меры предосторожности

Следите за тем, чтобы дверца печки оставалась исправной и плотно закрывалась. Так вы избежите "утечки" излучения наружу.

Не используйте дешевые пластиковые контейнеры. При нагревании они могут выделять вредные вещества. Лучше всего пользоваться контейнерами из стекла и керамики.

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Будьте осторожны с нагреванием жидкостей в микроволновке. В ней они могут нагреваться выше температуры кипения и неожиданно закипать, когда вы к ним прикасаетесь, выплескиваясь наружу. Чтобы избежать ожогов, доставайте жидкости из микроволновки аккуратно и осторожно.

Исследования безопасности микроволновок, проведенные государственными учреждениями и экспертами разных стран, показали, что готовить в микроволновке не только безопасно, но и удобно. Остаётся небольшое количество экспертов, которые считают иначе, но никаких убедительных доказательств за последние полвека им найти не удалось. Поэтому вы можете спокойно продолжать пользоваться своей микроволновкой и не беспокоиться ни о "вредном излучении", ни о других пугающих выдумках.

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