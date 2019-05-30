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Названы свойства чая, которые могут быть опасными для здоровья

Названы свойства чая, которые могут быть опасными для здоровья
09:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты выяснили самые негативные свойства привычного всем чая.

Несмотря на целый ряд полезных для здоровья свойств, чай в то же время может таить в себе опасность для организма.

Разрушает зубы. Привычка пить много чая, в особенности крепкого, может разрушать зубную эмаль – содержащиеся в нем пигменты действуют на нее довольно агрессивно. Медики рекомендуют не употреблять более 5 чашек чая в день.

Вредит почкам и повышает риск рака. Имеющиеся научные данные говорят о том, что в производстве пакетированного чая часто используются старые листья, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Данные соединения способны наносить серьезный вред почкам, а также костям. Помимо этого, бумажные пакетики часто содержат в своем составе эпихлоргидрин, который используется как пестицид. При взаимодействии с водой он становится более опасным, повышая риски бесплодия, иммунных проблем, рака.

Мешает усвоению железа. В 2011 году после ряда исследований ученые констатировали, что чай обладает свойством препятствовать усвоению железа из пищи. По этой причине специалисты советуют выдерживать после еды хотя бы 20-минутную паузу, прежде чем начинать пить чай. 

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Провоцирует бессонницу. Чай может содержать в себе больше кофеина, нежели кофе. Поэтому вечернее чаепитие способно зарядить человека ненужной бодростью. Выпитый на ночь зеленый чай еще и заставит то и дело просыпаться, чтоб посетить туалет, — он дает выраженный мочегонный эффект.

Провоцирует нарушения печени. Исследование Государственного Университета штата Нью-Джерси свидетельствует: зеленый чай в большом количестве может провоцировать нарушения в работе печени, в день его целесообразно выпивать не больше 2 чашек. В составе этого чая содержатся полифенольные соединения, имеющие свойство скапливаться в организме, и замедлять функции печени. Кроме того, к проблемам с органом могут приводить «попутные» вещества, добавляемые в чаи производителями, — в частности, те химикаты, которые используемые при выращивании чая.

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Здоровье, Чай, Свойства чая, Советы медиков.
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