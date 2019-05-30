Признаки дефицита витамина С в организме

Новости шоу бизнеса: Эксперты заявили, что распознать по состоянию кожи можно дефицит витамина С.

Дефицит одного из важнейших витаминов – С ­– может быть обусловлен тяжелыми психическими заболеваниями. Сигналом о таком дефиците является ухудшившееся состояние кожи.

Издание Express опубликовало рекомендации специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании всегда обращать внимание на изменения в состоянии кожи – они зачастую служат индикаторами скрытно развивающихся неблагоприятных процессов в организме.

"При нормальном уровне витамина С в организме кожа человека, как правило, выглядит на "пять" — отличается. здоровым цветом, гладкостью и чистотой покровов. Увядшая, потускневшая кожа, на которой легко появляется раздражение, может сигнализировать о дефиците этого витамина", — сообщили медики.

Еще один характерный симптом нехватки витамина С – длительное время незаживающие синяки и ссадины. Эксперты поясняют: витамин С задействуется механизмами регенерации, и, соответственно, при его нехватке последствия травм на коже становятся более серьезными, лечить их оказывается сложнее.

Другими сигналами дефицита витамина С в организме, добавили специалисты, могут быть необъяснимая прибавка в весе, постоянная усталость, подверженность простудам и кровоточащие десны. По их словам нехватке витамина С подвержены в первую очередь курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем, а также неправильно питающиеся. Помимо этого, дефицит важного витамина может развиваться из-за тяжелых психических заболеваний.