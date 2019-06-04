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"Паразиты" и "глисты": как понять что у вас инфекция

"Паразиты" и "глисты": как понять что у вас инфекция
10:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Первое, что нужно знать: "паразиты" и "глисты" это не одна болезнь, а большая группа самых разных инфекций.

Анализа крови или кала для выявления "всех паразитов сразу" не существует. Алгоритмы диагностики паразитарных инфекций сильно отличаются.

Ответы на основные вопросы о паразитарных инфекциях у детей и взрослых всегда зависит от того:

  • Какие симптомы беспокоят человека.
  • Какой инфекцией он может быть заражен, исходя из условий его жизни.
  • Если у человека появляется какой-то симптом, врач должен исключить все возможные причины, прежде чем диагностировать паразитарную инфекцию.

Нужно ли пить противопаразитарные препараты для профилактики

Нет, это неправильная тактика. Во-первых, различные паразитарные инфекции подвергаются разному лечению. Волшебной таблетки, которая хорошо справлялась бы со всеми видами паразитов, не существует.

Во-вторых, для защиты от последствий паразитарных инфекций гораздо важнее предотвращать заражение, а не часто лечиться.

Мытье рук поможет избежать паразитов. Если человек продолжает контактировать с источником инфекции, эффект от лечения сохраняется только несколько дней или недель. А вот если контакт прекращается, много паразитов погибают и без лечения.

Можно ли лечиться народными средствами

Использовать народные средства для лечения от паразитов – плохая идея.

Действительно эффективные народные средства от паразитов пока не известны. Кроме того, многие народные средства обладают раздражающим действием и вызывают миграцию паразитов. А последнее чревато опасными осложнениями: непроходимостью кишечника, закупоркой желчевыводящих путей и так далее.

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Что нужно запомнить о паразитарных инфекциях

  • Реклама чудодейственных средств от паразитов – ложь.
  • Если человека беспокоит какой-то симптом, нужно обратить внимание на все возможные причины.
  • Лечение должно быть направлено против конкретной инфекции.
  • При многих паразитарных инфекциях профилактика гораздо важнее. А профилактика – это элементарные гигиенические мероприятия.

Напоминаем, что чем больше белка животного происхождения в рационе, тем выше риск развития сахарного диабета 2 типа, и эта связь особенно отчетливо проявляется у женщин, констатируют гарвардские ученые. Согласно данным, которые были получены исследователями из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне, количество животного белка в ежедневном питании прямо пропорционально влияет на риск заболеваемости диабетом.

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Таблетки, Лечение, Болезнь, Советы, Продукты, Симптомы, Опасность, Паразиты, Инфекция, Кровь, Глисты.
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