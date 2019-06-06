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Стало известно, почему женщинам необходимо есть много крестоцветных овощей

Стало известно, почему женщинам необходимо есть много крестоцветных овощей
11:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Крестоцветные овощи рекомендуется употреблять вместе с цветными – организм при этом получит сразу очень большое количество ценных для него нутриентов.

Женщины, которые едят много крестоцветных овощей, меньше подвержены воспалительным заболеваниям, показало исследование.

Специалисты медицинского центра при Университете Вандербильта в Нэшвилле (США) рекомендуют женщинам часто включать в свой рацион крестоцветные овощи – белокочанную, китайскую, брюссельскую, цветную капусту, брокколи. Такая привычка поможет снизить риск развития болезней сердца и рака за счет борьбы с воспалением в организме. Исследователи напомнили, что хроническое воспаление участвует в патогенезе сердечнососудистых и других хронических заболеваний.

Первоначально эффект уменьшения воспалительных процессов за счет употребления крестоцветных овощей был зафиксирован в испытаниях на животных. Чтобы выяснить, может ли аналогичный эффект наблюдаться в отношении человеческого организма, ученые пригласили поучаствовать в исследовании 1005 китайских женщин возрастом (в среднем) 58 лет. Женщин разделили на группы в зависимости от того, сколько крестоцветных овощей в день они съедали. Исследователи определили, что у женщин, потребляющих крестоцветные овощи больше остальных. уровень сигнальных молекул, которые вызывают воспаление в крови, был ниже, чем у остальных. Речь идет о молекулах TNF-a, IL-1b и IL-6.

Названо 5 продуктов, полезных для сердца и сосудов

Авторы проекта отметили, что крестоцветные овощи, помимо способности уменьшать воспаление, также являются для организма "отличным источником кальция и белка". 

Как сообщалось ранее, пришло лето, а вместе с ним наступил сезон клубники. Если вы являетесь любителем этой сладкой ягоды, но при этом хотите похудеть, следует обратить внимание на некоторые важные моменты. На своей странице в Instagram диетолог Инна рассказала, как, когда и сколько можно ее употреблять.

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Здоровье, Продукты, Овощи, Капуста, Советы медиков.
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