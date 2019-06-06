Стало известно, как справиться с тревожностью

Новости шоу бизнеса: Тревожность является психическим расстройством, которое проявляется у современных людей все чаще.

Все больше научных данных подтверждают, что коррекция питания с ориентацией на здоровый рацион эффективно помогает решить проблему повышенной тревожности.

Имеющиеся научные свидетельства показывают, что необоснованная тревога обуревает примерно треть общества. Работа китайских специалистов из Шанхайского центра психического здоровья при Медицинской школе университета Цзяо Тун в Шанхае показала, что регулирование кишечного микробиома с помощью питания позволяет избавиться от симптомов тревожности.

Ученые проанализировали данные, полученные при проведении 21 исследования, в ходе которых изучалась связь между изменениями в кишечном микробиоте и особенностями психического состояния. В 14 проектах речь шла о том, чтобы воздействовать на микробиом пробиотиками. Еще в 7 работах исследовались не пробиотические способы влияния на кишечную микрофлору – только посредством коррекции ежедневного рациона питания, которое становилось более сбалансированным, здоровым.

Выяснилось, что данные методы оказывают положительное влияние на состояние психики и, в частности, помогают справляться с тревожностью.

"Эффективность была доказана в 5 исследованиях с пробиотками (36% всех исследований с пробиотиками), а также в 6 из 7 исследований без применения пробиотиков с одной лишь корректировкой питания — в данном случае показатель эффективности составил 86%", — констатировали специалисты.

Исследователи отмечают, что здоровый рацион питания сильнее влияет на общий рост хороших кишечных бактерий, чем просто прием пробиотиков. Их проект стал очередным доказательством высказанной еще раньше гипотезы о том, что кишечный микробиом оказывает непосредственное воздействие на работу мозга.