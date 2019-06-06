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Пешие прогулки: сколько шагов в день нужно ходить на самом деле

Пешие прогулки: сколько шагов в день нужно ходить на самом деле
22:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Оказалось, что для снижения риска преждевременной смерти, достаточно менее чем 5 тысяч шагов в день.

Раньше были рекомендации, что для сохранения здоровья и максимального увеличения продолжительности жизни людям нужно ежедневно делать не менее 10 000 шагов.

Однако новое исследование американских ученых из Brigham and Women's Hospital показало, что этот суточный лимит можно уменьшить более чем в два раза до 4 400 шагов, пишет журнал JAMA Internal Medicine.

Именно такое количество шагов осуществляли женщины старшего возраста и сокращали опасность преждевременной смерти более чем на 40%. Впрочем, если количество шагов увеличивалось, то риск преждевременной смерти тоже снижался. Окончательной цифрой стали 7 500 шагов в день. Превышение этого количества уже не давало существенных преимуществ.

Это приятная новость для людей, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни и считают установленный лимит в 10 000 шагов слишком большим для них. Теперь выяснилось, что уровень физической активности можно снизить, но очень важно, чтобы он все-таки сохранялся каждый день.

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Авторы исследования наблюдали на протяжении 4 лет за группой из 16 700 женщин в возрасте от 62 до 101 года. Все они носили специальные браслеты-шагомеры, которые тщательно фиксировали количество сделанных шагов.

Наблюдения показали, что не было никаких оснований устанавливать цифру в 10 000 шагов. Вполне вероятно, что авторы предыдущих исследований проводили их не совсем корректно.

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Шаги, Норма, хдоровье, Пешие прогулки, Сколько шагов, Ежедневная норма.
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