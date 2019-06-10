Названо 5 основных причин появления прыщей после 30 лет

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что развитию и интенсивности прыщей у взрослых способствует множество различных факторов.

В основном прыщи появляются в переходный период, когда происходят резкие гормональные перебои. Но даже в более солидном возрасте эта проблема может мучить мужчин и женщин.

Причина №1: гормоны

После 30 лет очень часто происходит дисбаланс гормонов, в первую очередь половых. Эта проблема очень актуальна в таком возрасте, считают медики, причём не меньше, чем в подростковом. Существует даже понятие "акне взрослых женщин". Чаще всего появление прыщей грозит в V-зоне, от подбородка вверх по бокам щек. При этом образуются красные болезненные папулы. А после исчезновения прыщей могут оставаться глубокие рубцы. Особенно много высыпаний появляется перед месячными, а полностью они не исчезают.

А причина такого явления кроется именно в гормональном фоне. Скорее всего, он изменился или появился ответ на него. Во втором случае уровень гормонов может быть в норме, однако организм реагирует на нормальное количество как повышенное.

В такой ситуации рекомендуется применять сочетанное лечение. Это и медикаментозная терапия, и правильные средства для ухода. Обязательно следует посетить гинеколога-эндокринолога, который позволит выяснить точную причину и подберёт гормональную терапию.

Причина №2: пищевые привычки

Если в рационе слишком много жирной и сладкой пищи, то неизбежно появление прыщей. В основном такая причина чисто наследственная. Это можно заметить ещё с подросткового возраста: если после обильного поедания шоколада появлялись высыпания, то и после 30 лет такая тенденция сохранится. Поэтому необходимо в такой ситуации всегда следить за тем, что вы едите.

Разумеется, надо снизить количество вредной пищи, например, фастфуда, сладостей, выпечки, жирного, жареного. Кроме того, на людях после 30 лет сказывается слишком большое потребление молока. Замечено, что после отказа от этого напитка происходит очищение кожи. Не редко к причинам появления прыщей относится и поедание протеиновых продуктов: батончиков, коктейлей и так далее.

Но, конечно, это чисто индивидуально, поэтому необходимо наблюдать за своим состоянием, а также в случае необходимости посетить врача.

Причина №3: влияние солнца

Загар и постоянное воздействие солнечных лучей на кожу может способствовать появлению прыщей после 30 лет. Хотя есть мнение, что на солнце прыщи наоборот проходят. На самом деле нет. Сначала вам действительно может показаться, что прыщи немного подсохли, но это лишь видимость — ситуация только усугубится.

Чаще всего причинами такого является становятся отсутствие крема от солнца или же в неправильном выборе такого средства. Большинство солнцезащитных средств обладают комедогенным эффектом. Иными словами, оно забивает поры из-за слишком плотной текстуры или масел в составе. При проблемной коже подойдёт не любой крем, поэтому нужно обязательно уточнять у консультанта в магазине, подходит ли крем именно вашему типу.

Причина №4: стресс

Это довольно необычная, но всё же частая причина появления прыщей после 30 лет. Дело в том, что стресс напрямую воздействует на уровень гормонов, а это возвращает нас к первой причине. Поэтому стоит избегать стрессовых ситуаций, чтобы никогда не сталкиваться с такой неприятностью, как прыщи после 30 лет.

Причина №5: механическое воздействие

Некоторые внешние воздействия способны сказаться на состоянии кожи, в том числе вызвать прыщи. Чаще всего образуются "масляные" прыщи, которые являются следствием массажа с использованием масла на лице или на всем теле. И появление их характерно именно для зоны механического воздействия.