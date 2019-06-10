Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии
Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии

Названо 5 основных причин появления прыщей после 30 лет

Названо 5 основных причин появления прыщей после 30 лет
14:31 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что развитию и интенсивности прыщей у взрослых способствует множество различных факторов.

В основном прыщи появляются в переходный период, когда происходят резкие гормональные перебои. Но даже в более солидном возрасте эта проблема может мучить мужчин и женщин.

Причина №1: гормоны

После 30 лет очень часто происходит дисбаланс гормонов, в первую очередь половых. Эта проблема очень актуальна в таком возрасте, считают медики, причём не меньше, чем в подростковом. Существует даже понятие "акне взрослых женщин". Чаще всего появление прыщей грозит в V-зоне, от подбородка вверх по бокам щек. При этом образуются красные болезненные папулы. А после исчезновения прыщей могут оставаться глубокие рубцы. Особенно много высыпаний появляется перед месячными, а полностью они не исчезают.

А причина такого явления кроется именно в гормональном фоне. Скорее всего, он изменился или появился ответ на него. Во втором случае уровень гормонов может быть в норме, однако организм реагирует на нормальное количество как повышенное.

В такой ситуации рекомендуется применять сочетанное лечение. Это и медикаментозная терапия, и правильные средства для ухода. Обязательно следует посетить гинеколога-эндокринолога, который позволит выяснить точную причину и подберёт гормональную терапию.

Причина №2: пищевые привычки

Если в рационе слишком много жирной и сладкой пищи, то неизбежно появление прыщей. В основном такая причина чисто наследственная. Это можно заметить ещё с подросткового возраста: если после обильного поедания шоколада появлялись высыпания, то и после 30 лет такая тенденция сохранится. Поэтому необходимо в такой ситуации всегда следить за тем, что вы едите.

Разумеется, надо снизить количество вредной пищи, например, фастфуда, сладостей, выпечки, жирного, жареного. Кроме того, на людях после 30 лет сказывается слишком большое потребление молока. Замечено, что после отказа от этого напитка происходит очищение кожи. Не редко к причинам появления прыщей относится и поедание протеиновых продуктов: батончиков, коктейлей и так далее.

Но, конечно, это чисто индивидуально, поэтому необходимо наблюдать за своим состоянием, а также в случае необходимости посетить врача.

Причина №3: влияние солнца

Загар и постоянное воздействие солнечных лучей на кожу может способствовать появлению прыщей после 30 лет. Хотя есть мнение, что на солнце прыщи наоборот проходят. На самом деле нет. Сначала вам действительно может показаться, что прыщи немного подсохли, но это лишь видимость — ситуация только усугубится.

Чаще всего причинами такого является становятся отсутствие крема от солнца или же в неправильном выборе такого средства. Большинство солнцезащитных средств обладают комедогенным эффектом. Иными словами, оно забивает поры из-за слишком плотной текстуры или масел в составе. При проблемной коже подойдёт не любой крем, поэтому нужно обязательно уточнять у консультанта в магазине, подходит ли крем именно вашему типу.

Мармелад - продукт, который помогает выводить токсины из организма

Причина №4: стресс

Это довольно необычная, но всё же частая причина появления прыщей после 30 лет. Дело в том, что стресс напрямую воздействует на уровень гормонов, а это возвращает нас к первой причине. Поэтому стоит избегать стрессовых ситуаций, чтобы никогда не сталкиваться с такой неприятностью, как прыщи после 30 лет. 

Причина №5: механическое воздействие 

Некоторые внешние воздействия способны сказаться на состоянии кожи, в том числе вызвать прыщи. Чаще всего образуются "масляные" прыщи, которые являются следствием массажа с использованием масла на лице или на всем теле. И появление их характерно именно для зоны механического воздействия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Прыщи, Советы медиков, Причины появление прыщей, Борьба с прыщами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Тимошенко возглавила список &quot;Батькивщины&quot;
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
&quot;Классик пикник. Синема&quot;: в киевском парке Тараса Шевченко прозвучат саундтреки мирового кино
"Классик пикник. Синема": в киевском парке Тараса Шевченко прозвучат саундтреки мирового кино
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь