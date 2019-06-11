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Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток

Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
12:11 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Молочный коктейль может быть блаженством для наших вкусовых рецепторов, но, к сожалению, не для наших кровеносных сосудов.

Исследование грузинских ученых показывает, что частое употребление данного напитка с высоким содержанием жиров может привести к нездоровым изменениям в кровеносных сосудах и эритроцитах. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Laboratory Investigation.

В рамках исследования ученые попросили 10 здоровых мужчин выпить молочный коктейль, приготовленный из цельного молока, взбитых сливок и мороженого. Коктейль содержал 80 граммов жира и 1000 калорий. Четыре часа спустя лабораторные тесты выявили доказательства того, что кровеносные сосуды мужчин плохо расширялись, а красные кровяные тельца изменили форму.

У участников эксперимента после употребления коктейля также было замечено временное повышение уровня фермента, называемого миелопероксидазой, который способен повышать жесткость кровеносных сосудов и вероятность сердечного приступа. 

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Однако необходимости паниковать нет, уверяет автор исследования, профессор клеточной биологии и анатомии в Медицинском колледже университета Августы в Грузии Джулия Бриттен. У здорового человека такие изменения носят временный характер и через некоторое время проходят сами собой. Но при регулярном употреблении молочного коктейля, а также других напитков и блюд с высоким содержанием жира возможен накопительный эффект и развитие серьезных заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует, чтобы здоровые взрослые ограничивали потребление жира до 20-35% от суммарного количества ежедневных калорий.

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Здоровье, Молочный коктейль, Советы медиков, Коктели.
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