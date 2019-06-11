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Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать опасную болезнь

Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать опасную болезнь
14:50 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Орехи являются составляющими многих диет и систем питания, помогающих оздоровиться и избавиться от лишних килограммов.

Всем известна польза орехов для здоровья человека, однако, как оказалось, переизбыток этого продукта в рационе может быть даже вредным. Ученый диетолог Моника Рейнагель, автор многочисленных исследований на тему здорового питания, утверждает, что перенасыщенность орехами может привести к раку печени.

Однако последние исследования ученых показали, что данный продукт не так уж безвреден, как казалось ранее. Автор исследований в области правильного питания, известный ученый Моника Рейнагель рассказала об опасности, чрезмерного увлечения орехами.

По утверждению диетолога, содержащиеся в продукте вещества могут при их накапливании в организме стать причиной онкологических и других заболеваний печени.

Диетологи сообщили, сколько фруктов нужно есть в день

Орехи могут нести угрозу из-за большого количества афлатоксина, производимого грибком Aspergillus. Этот организм обычно обнаруживается в почве. Он способен влиять на некоторые пищевые культуры, прежде всего, злаки, бобовые и орехи. Пораженные культуры начинают гнить, при этом в них вырабатывается ряд потенциально вредных соединений микотоксины, среди которых есть и афлатоксины, давно признанные наукой канцерогенными. Их постоянный прием повреждает печень и может стать причиной онкологических заболеваний.

Кроме того, споры aspergillus раздражают и способны разрушать клетки легких. При этом известно, что в орехах есть и большое количество витамина Е, полезного для кожных покровов, сердечно-сосудистой системы и мозга. Также в орехах много фитостеролов, регулирующих уровень холестерина. Таким образом, орехи помогают улучшить работу сердца, мозга и сосудов, но их слишком большое количество в рационе способно негативно влиять на печень.

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Здоровье, Орехи, Польза орехов, Советы медиков.
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