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Стало известно, кому нельзя есть зелень

Стало известно, кому нельзя есть зелень
12:49 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, кому нельзя есть данный вид продуктов.

Зелень является эффективной витаминной подпиткой организму, особенно весной, вместе с тем имеются ограничения по ее включению в ежедневный рацион. 

Петрушка, зеленый лук и укроп по содержанию провитамина А — бета-каротина, ничем не уступают моркови. В зеленых овощах имеется высокое содержание калия, магния, марганца, витаминов С и К. Последний отвечает за свертываемость крови и усвоение кальция. Наряду с этим врачи рассказали, кому не следует употреблять их. Кинза противопоказана пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца, при тромбозах и гипертонии ее тоже есть не рекомендуется.

Ограничение относится и к людям, перенесшим инфаркт миокарда. При наличии заболеваний желчного пузыря и печени следует исключить из рациона шпинат. Данную зелень нельзя есть и людям, имеющим почечнокаменную болезнь или подагру. При язве желудка не следует употреблять зеленый лук, это же относится и к лицам, которые имеют проблемы с пищеварительным трактом.

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Наряду с этим листья салата полезны всем, но и в этом случае имеются противопоказания. Перед тем как включить данный продукт в свой рацион, при наличии проблем со здоровьем, необходимо проконсультироваться в врачом.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Продукты питания, Овощи, Зелень, Листья, Советы медиков, Зеленые продукты питания.
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