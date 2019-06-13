Стало известно, кому нельзя есть зелень

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, кому нельзя есть данный вид продуктов.

Зелень является эффективной витаминной подпиткой организму, особенно весной, вместе с тем имеются ограничения по ее включению в ежедневный рацион.

Петрушка, зеленый лук и укроп по содержанию провитамина А — бета-каротина, ничем не уступают моркови. В зеленых овощах имеется высокое содержание калия, магния, марганца, витаминов С и К. Последний отвечает за свертываемость крови и усвоение кальция. Наряду с этим врачи рассказали, кому не следует употреблять их. Кинза противопоказана пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца, при тромбозах и гипертонии ее тоже есть не рекомендуется.

Ограничение относится и к людям, перенесшим инфаркт миокарда. При наличии заболеваний желчного пузыря и печени следует исключить из рациона шпинат. Данную зелень нельзя есть и людям, имеющим почечнокаменную болезнь или подагру. При язве желудка не следует употреблять зеленый лук, это же относится и к лицам, которые имеют проблемы с пищеварительным трактом.

Наряду с этим листья салата полезны всем, но и в этом случае имеются противопоказания. Перед тем как включить данный продукт в свой рацион, при наличии проблем со здоровьем, необходимо проконсультироваться в врачом.