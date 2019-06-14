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ТОП 5 напитков, о которых лучше навсегда забыть

ТОП 5 напитков, о которых лучше навсегда забыть
12:30 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи предупреждают, далеко не все из напитков, которые люди употребляют, являются полезными.

Некоторые из напитков могут нанести вред здоровью. Специалисты назвали пять из них, о которых лучше навсегда забыть.

В первую очередь врачи советуют исключить из своего рациона сладкие газированные напитки. По их словам, они являются источником не только проблем с лишним весом, но и провоцируют очень серьезные заболевания, такие, как сахарный диабет, нарушения в работе сердечно-сосудистой системе, кожные недуги, а также гинекологические и урологические болезни. Гастроэнтеролог поясняет, даже в маленькой банке объемом 0,33 литра может содержаться от 6,5 до 8 кусков сахара, а это основной источник быстрых углеводов, сильнее всего воздействующих на детей. Не следует часто пить и несладкие газировки. Содержащийся в них углекислый газ вместе с утолением жажды принесет раздражение слизистой желудка, спровоцирует выработку кислоты и вызовет вздутие кишечного тракта, а также нарушит его моторику.

Соки из пакетов тоже не лучшее средство для утоления жажды. Чаще в составе этой продукции не содержится натуральных витаминов, а большинство компонентов вредны для здоровья. Далее следует чай в пакетиках. Эксперты отмечают, в нем нередко встречается кишечная палочка, а также частицы плесени.

Названы лучшие продукты для завтрака

Любители выпить утром чашку кофе должны пересмотреть свои привычки. Растворимый продукт, сообщают специалисты, почти не отличается от натурального, но он все равно может спровоцировать гастрит и язву желудка, а кроме того напиток может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Наиболее критично эксперты высказываются в адрес напитка «3 в 1». В нем очень большое содержание сахара и других добавок, негативно влияющих на здоровье, а кофе практически не содержится. От этого продукта лучше отказаться вовсе.

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Здоровье, Напитки, Состояние здоровья, Советы медиков.
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