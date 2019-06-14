ТОП 5 напитков, о которых лучше навсегда забыть

Новости шоу бизнеса: Врачи предупреждают, далеко не все из напитков, которые люди употребляют, являются полезными.

Некоторые из напитков могут нанести вред здоровью. Специалисты назвали пять из них, о которых лучше навсегда забыть.

В первую очередь врачи советуют исключить из своего рациона сладкие газированные напитки. По их словам, они являются источником не только проблем с лишним весом, но и провоцируют очень серьезные заболевания, такие, как сахарный диабет, нарушения в работе сердечно-сосудистой системе, кожные недуги, а также гинекологические и урологические болезни. Гастроэнтеролог поясняет, даже в маленькой банке объемом 0,33 литра может содержаться от 6,5 до 8 кусков сахара, а это основной источник быстрых углеводов, сильнее всего воздействующих на детей. Не следует часто пить и несладкие газировки. Содержащийся в них углекислый газ вместе с утолением жажды принесет раздражение слизистой желудка, спровоцирует выработку кислоты и вызовет вздутие кишечного тракта, а также нарушит его моторику.

Соки из пакетов тоже не лучшее средство для утоления жажды. Чаще в составе этой продукции не содержится натуральных витаминов, а большинство компонентов вредны для здоровья. Далее следует чай в пакетиках. Эксперты отмечают, в нем нередко встречается кишечная палочка, а также частицы плесени.

Любители выпить утром чашку кофе должны пересмотреть свои привычки. Растворимый продукт, сообщают специалисты, почти не отличается от натурального, но он все равно может спровоцировать гастрит и язву желудка, а кроме того напиток может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Наиболее критично эксперты высказываются в адрес напитка «3 в 1». В нем очень большое содержание сахара и других добавок, негативно влияющих на здоровье, а кофе практически не содержится. От этого продукта лучше отказаться вовсе.