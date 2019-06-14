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Перестаньте отсыпаться на выходных: советы от Ульяны Супрун

Перестаньте отсыпаться на выходных: советы от Ульяны Супрун
21:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Большинству здоровых людей достаточно 7-9 часов, чтобы восстановить свои силы и выспаться. Но часто мы жертвуем несколькими часам сна ради соблюдения дедлайнов.

Каждый раз надеемся отоспаться на выходных. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает это не лучшей идеей. И хотя человек будет лучше себя чувствовать в понедельник, этот эффект не будет долговременным.

"Отсыпание" действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу так называемой "оси стресса" гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Но если с понедельника снова продолжить спать меньше, чем нужно – все негативные последствия недостатка сна вернутся. К тому же, "отсыпание" на выходных не способно в долгосрочной перспективе уберечь от проблем, которыми грозит недостаток сна", - говорит Ульяна Супрун

Исследования утверждают: за выходные люди не смогут компенсировать недельный пробел во сне. Кроме того, "отсыпание" на выходных может иметь и негативный эффект – вызвать так называемый "социальный джетлаг". Со временем сбивается режим, и нам сложно уснуть в воскресенье вечером и проснуться рано утром в понедельник.

Что делать, когда вы недоспали в течение недели:

1. Можно позволить себе в выходной поспать не более одного дополнительного часа. При необходимости – вздремните 20-30 минут в день – так вы сможете быстро восстановить силы.

2. Не спите днем по несколько часов, ведь это нарушит внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой", вызвать неконтролируемое чувство голода, нарушение сна и недостаток энергии.

Ульяна Супрун советует пытаться спать полноценно в течение недели, чтобы на выходных не было необходимости наверстывать сон.

"Каждый имеет собственный хронотип – физиологически оптимальное время засыпания и пробуждения. В зависимости от возраста, также может меняться дневная потребность в сне, и некоторым людям действительно достаточно 5 часов, чтобы чувствовать себя нормально".

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Вам нужно отдохнуть, когда у вас:

  • зевота,
  • мрачность,
  • внезапный пессимизм,
  • утомляемость,
  • раздражительность, 
  • проблемы с усвоением новой информации,
  • забывчивость,
  • неспособность сконцентрироваться долгое время,
  • недостаток мотивации,
  • неуклюжесть,
  • повышение аппетита,
  • проблемы полового характера.

Если имеете такие проблемы, обратитесь к своему семейному врачу за советом и вместе скорректируйте режим дня.

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Все по теме:

Здоровье, Сон, Лето, Выходные, Спать, Ульяна Супрун, Отсыпаться.
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