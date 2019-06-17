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Эксперты рассказали о негативном влиянии травяных чаев

Эксперты рассказали о негативном влиянии травяных чаев
15:18 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Часто люди пытаются лечиться настоями травяных чаев, считая их эффективным средством от многих заболеваний, в том числе онкологических.

Медики предупредили о негативном влиянии травяных чаев на здоровье. По их словам, ожидания от этих средств неоправданно высокие.

Медики сомневаются в эффективности употребления травяных чаев и замечают, многие травы хоть и имеют полезные свойства, все же не способны полноценно воздействовать на иммунную систему в отличие от фармацевтической продукции.

Имеющиеся в растениях полезные соединения уже давно выведены и продаются в аптеках, будучи очищенными от посторонних примесей. Кроме того, многие люди не знают, как правильно употреблять такие напитки, желая отказаться от кофе, и сталкиваются с побочными действиями. Нередко зверобой повышает кровяное давление, а кроме того, он способен снизить действие противозачаточных средств. Люди же, имеющие аллергию на цветение, должны воздержаться от заваривания липы, а брусника и толокнянка через месяц употребления могут навредить.

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Помимо этого, имеются и другие причины не доверять травам. Некоторые производители не соблюдают технологию выращивания и ухода за растениями и допускают появление плесневых грибов.

Нередко специалисты фиксируют и превышение нормы микробов, иногда в 100 раз нарушающие установленный норматив. В первом случае избавиться от вредного воздействия можно, если правильно заварить отвар, но справиться с микроорганизмами не позволяет даже кипяченая вода.

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Здоровье, Травяной чай, Советы медиков, Чай4.
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