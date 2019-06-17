Стал известно, как молочнокислые бактерии влияют на иммунитет

Новости шоу бизнеса: Соответствующие выводы сделаны группой ученых во главе с представителями Университета Лейпцига в Германии.

Организм человека нуждается в молочнокислых бактериях, поскольку с их помощью можно укрепить иммунитет.

Ученым давно известен белок HCA3, присутствующий в организме человека, но его роль долго не удавалось установить. Впоследствии оказалось, что именно он отвечает за образование связи с продуктами активности молочнокислых бактерий. При их реакции с рецептором в организм поступает информация о присутствии бактерий, после чего "оповещение" получает иммунная система.

Согласно оценкам авторов работы, изучаемый рецептор сформировался вследствие мутации рецептора HCA, что обусловлено изменениями в диете человека. Итоги исследования указывают в польз того, что молочнокислые бактерии не просто просто выступают "сожителями" в организме, но выполняют функцию иммунитета, что делает необходимым наличие в рационе продуктов брожения.

Как сообщалось ранее, опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.