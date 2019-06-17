Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
В МОН сообщили, на какие специальности установили минимальный проходной балл
Специальности, для которых установлен минимальный проходной балл
Трансфер Малиновского: Аталанта договорилась с Генком
Трансфер Малиновского: Аталанта договорилась с Генком
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

Стал известно, как молочнокислые бактерии влияют на иммунитет

Стал известно, как молочнокислые бактерии влияют на иммунитет
12:32 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Соответствующие выводы сделаны группой ученых во главе с представителями Университета Лейпцига в Германии.

Организм человека нуждается в молочнокислых бактериях, поскольку с их помощью можно укрепить иммунитет. 

Ученым давно известен белок HCA3, присутствующий в организме человека, но его роль долго не удавалось установить. Впоследствии оказалось, что именно он отвечает за образование связи с продуктами активности молочнокислых бактерий. При их реакции с рецептором в организм поступает информация о присутствии бактерий, после чего "оповещение" получает иммунная система.

Согласно оценкам авторов работы, изучаемый рецептор сформировался вследствие мутации рецептора HCA, что обусловлено изменениями в диете человека. Итоги исследования указывают в польз того, что молочнокислые бактерии не просто просто выступают "сожителями" в организме, но выполняют функцию иммунитета, что делает необходимым наличие в рационе продуктов брожения.

Виноград защищает от старческого слабоумия

Как сообщалось ранее, опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Бактерии, Молоко, Иммунитет, Советы медиков, Молочнокислые бактерии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
03 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
04 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
05 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В России журналисту Голунову предоставили защиту
В России журналисту Голунову предоставили защиту
Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди
Прогноз погоды на 17 июня
Итоги дня 16 июня: Причина взрыва в Киеве, День отца и и состояние Кольченко
Главные новости 16 июня
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь