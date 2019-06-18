Врачи рассказали о вредных свойствах томатного сока

Новости шоу бизнеса: Врачи-диетологи рассказали о вредных свойствах напитка, а также предупредили о его негативном влиянии на фигуру.

Томатный сок имеет массу полезных преимуществ, но следует учитывать также наличие некоторых противопоказаний.

Исследования показали, что томатный сок способен усиливать секрецию желудочной кислоты и обострять чувство дискомфорта при изжоге. По утверждению врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, именно по этой причине напиток не рекомендуется к употреблению людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта.

Врач-диетолог Ксения Селезнева не советует употреблять магазинный сок, так как наличие соли и отсутствие мякоти в нем серьезно уменьшает пользу продукта для организма. К тому же состав напитка может быть химически "улучшен" пищевыми добавками и красителями.

Сок из помидоров также способен оказать негативное влияние на фигуру. Тренер и приверженец правильного питания Наталья Прохорова советует желающим похудеть не увлекаться томатным напитком. "Жидкие" калории, полученные от употребления сока, быстро всасываются в кровь, превращаясь в лишние сантиметры на талии.

Диетолог Елена Соломатина уточнила, что томатный сок также имеет много полезных свойств. Если употреблять его в небольших количествах, это поможет улучшить проходимость сосудов, а также снизить риск возникновения тромбов. Благодаря природному антиоксиданту ликопину, помидорный напиток является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и даже способен замедлить процесс старения.