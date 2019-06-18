Скачать
Вторник, 18.06.2019
Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
КСУ продолжит заседание о роспуске Рады в закрытом режиме
КСУ продолжит заседание о роспуске Рады в закрытом режиме
Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019
Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019
Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты
Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты

Врачи рассказали о вредных свойствах томатного сока

Врачи рассказали о вредных свойствах томатного сока
09:16 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи-диетологи рассказали о вредных свойствах напитка, а также предупредили о его негативном влиянии на фигуру.

Томатный сок имеет массу полезных преимуществ, но следует учитывать также наличие некоторых противопоказаний. 

Исследования показали, что томатный сок способен усиливать секрецию желудочной кислоты и обострять чувство дискомфорта при изжоге. По утверждению врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, именно по этой причине напиток не рекомендуется к употреблению людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта.

Врач-диетолог Ксения Селезнева не советует употреблять магазинный сок, так как наличие соли и отсутствие мякоти в нем серьезно уменьшает пользу продукта для организма. К тому же состав напитка может быть химически "улучшен" пищевыми добавками и красителями. 

Эксперты рассказали о негативном влиянии травяных чаев

Сок из помидоров также способен оказать негативное влияние на фигуру. Тренер и приверженец правильного питания Наталья Прохорова советует желающим похудеть не увлекаться томатным напитком. "Жидкие" калории, полученные от употребления сока, быстро всасываются в кровь, превращаясь в лишние сантиметры на талии.

Диетолог Елена Соломатина уточнила, что томатный сок также имеет много полезных свойств. Если употреблять его в небольших количествах, это поможет улучшить проходимость сосудов, а также снизить риск возникновения тромбов. Благодаря природному антиоксиданту ликопину, помидорный напиток является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и даже способен замедлить процесс старения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Томатный сок, Советы диетологов, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
02 Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
03 "Нормандский формат": Зеленский анонсировал встречу советников для подготовки саммита
04 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
05 ЦИК сегодня зарегистрировала еще сотню кандидатов в нардепы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
Итоги дня 17 июня: Встреча Зеленского и Макрона, Харлан завоевала золотую медаль
Главные новости 17 июня
Рецепт дня: омлет с клубникой
Рецепт дня: омлет с клубникой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь