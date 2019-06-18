Продукты, которые помогают снижать давление

Новости шоу бизнеса: Гипертония в наше время стала одним из наиболее распространенных заболеваний.

Гипертоническое заболевание приводит к повышению давления. Особая опасность этого недуга в том, что в случае несвоевременного лечения он может привести к инсульту или инфаркту.

Пациенты с таким диагнозом страдают от колебаний артериального давления, повышаясь, оно может привести даже к летальному исходу. Особая опасность заболевания в том, что больной часто долгое время и не подозревает его наличие. После установления не утешительного диагноза больным приходится употреблять медицинские препараты и воздерживаться от физических нагрузок, способных привести к повышению давления, а также контролировать рацион. Есть множество продуктов питания, употребления которых для гипертоников запрещено.

Однако, утверждают ученые, есть и ряд овощей и фруктов, помогающих регулировать кровяное давление. Так, благодаря высокому содержанию магния и калия, полезных для сердечно-сосудистой системы, уменьшить проявления гипертонии поможет обычный картофель. При этом употреблять его нужно только вареный, или печеный, исключив из меню жареный и картошку во фритюре.

Также полезны молоко и молочные продукты, в них много кальция, дефицит которого в организме влечет за собой появление гипертонического расстройства. Полезно употреблять в пищу яйца, так как их белок регулирует давление крови. В брокколи, как и в белой фасоли, содержатся все перечисленные выше элементы, калий, кальций и магний, нормализующие давление и благотворно влияющие на нервную систему. Также этот овощ хорош для профилактики повреждения артерий.

Употребления одного стакана сока свеклы в сутки превращает нитраты в крови в газ, расширяя тем самым сосуды. Также полезно выпивать стакан гранатового сока. Богатые калием бананы восполняют дневную норму этого элемента, а темные сорта шоколада вмещают антиоксиданты, придающие эластичность кровеносным сосудам. Традиционная овсянка благодаря клетчатке поддерживает систолическое и диастолическое артериальное давления, и контролирует вес.