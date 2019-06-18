Врач рассказал о последствиях проблем с зубами

Новости шоу бизнеса: Зубы являются очень важной частью организма человека.

Врач, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов рассказал о том, какие последствия, помимо зубной боли, могут вызывать стоматологические нарушения.

Головные боли. По словам врача, их появление может быть связано с перенапряжением и неправильной работой мышц, ответственных за движение челюстей. Например, в случаях спазмов самой большой жевательной мышцы может возникать ощущение, что болит голова – боль при этом может чувствоваться в области виска. Боли и спазмы в жевательных мышцах могут возникать по нескольким причинам: в частности, из-за отсутствия зубов, из-за неправильного прикуса, из-за слишком частого использования жвачки.

Боли в спине. Врач отмечает, что прикус связан с осанкой, точнее – взаимосвязан: как прикус может портиться из-за плохой осанки, так и неправильный прикус способен оказаться причиной изменения осанки. Смирнов рассказал, что у человека с неправильным прикусом "первый и второй шейные позвонки встают неправильно относительно друг друга". Чтобы адаптироваться к таким изменениям, организм может спровоцировать другие негативные процессы в позвоночнике, и в результате могут возникать боли в спине.

Плохой сон. Плохо сказываться на качестве сна может бруксизм, или скрежетание зубами во сне. Сегодня бруксизм присущ подавляющему большинству людей – такой распространенности явления содействует, прежде всего, подверженность стрессам, заявил врач.