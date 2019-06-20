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Медики рассказали, что употребление этого напитка перед сном способствует потере веса

Медики рассказали, что употребление этого напитка перед сном способствует потере веса
10:13 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Идеальным вариантом является чай с корицей, который улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови - оба этих условия имеют важное значение для потери веса.

Эксперты по питанию из Великобритании пришли к выводу, что употребление чая перед сном способствует потере веса. В тоже время отмечается, что речь идет не обо всех напитках. Статья соответствующего содержания опубликована в издании The Sun.

По словам специалистов, стресс проявляется во многих различных формах, но его влияние на метаболизм в основном одинаково. В связи с чем следует минимизировать эту реакцию организма, что даст возможность не только хорошо выспаться, но и похудеть.

В напиток не стоит добавлять сахар, что сведет на нет эффективность подхода. Римляне, греки и египтяне использовали ромашку в качестве повязки для ран для быстрого заживления. Последние исследования показали и ее успокаивающие свойства, что помогает и худеть.

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Чувство усталости и сонливости неизбежно приводит к перекусам в течение дня или к потреблению калорийной пищи. Как выяснилось, мятный чай устраняет головные боли, улучшает энергию и влияет на качество сна, что напрямую связано с потерей веса.

Чай ройбос (разговорное произношение ройбуш) включает в себя растительные химические вещества, которые были непосредственно связаны с борьбой с ожирением. Другие наблюдения показали, что не лучше со своей задачей справляется чай пуэр, способствующий избавлению от жировых отложений на животе и руках.

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Здоровье, Похудение, Напитки, Потеря веса, Советы медиков.
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