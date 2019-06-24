Названы продукты с высоким уровнем холестерина

Новости шоу бизнеса: Оказалось, не только яйца имеют в составе холостерин в больших количествах.

Врач-эндокринолог Александр Филатов назвал продукты с высоким уровнем холестерина.

По словам эксперта, холестерин может содержаться в жирных продуктах, таких как красное мясо, колбаса, твердый сыр, сливки. К этому списку он также добавил сало, сливочное масло, маргарин и красную икру.

Тем не менее, врач еще раз подчеркнул, что злоупотреблять яйцами не стоит: один желток включает в себя почти всю дневную норму холестерина, поэтому этот продукт не стоит принимать в пищу больше трех раз в неделю.

Эксперт отметил, исключение или ограничение продуктов с повышенным холестерином не приводит к его нормальному показателю в организме. Врач посоветовал регулярно делать физические упражнения, отказаться от вредных привычек и проходить медицинские обследования.