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Названы продукты с высоким уровнем холестерина

Названы продукты с высоким уровнем холестерина
10:10 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Оказалось, не только яйца имеют в составе холостерин в больших количествах.

Врач-эндокринолог Александр Филатов назвал продукты с высоким уровнем холестерина. 

По словам эксперта, холестерин может содержаться в жирных продуктах, таких как красное мясо, колбаса, твердый сыр, сливки. К этому списку он также добавил сало, сливочное масло, маргарин и красную икру.

Тем не менее, врач еще раз подчеркнул, что злоупотреблять яйцами не стоит: один желток включает в себя почти всю дневную норму холестерина, поэтому этот продукт не стоит принимать в пищу больше трех раз в неделю.

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Эксперт отметил, исключение или ограничение продуктов с повышенным холестерином не приводит к его нормальному показателю в организме. Врач посоветовал регулярно делать физические упражнения, отказаться от вредных привычек и проходить медицинские обследования.

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Здоровье, Продукты питания, Советы медиков, Холостерин.
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