Скачать
Пятница, 28.06.2019
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
Группа конгрессменов США приедет в Украину на встречу с Зеленским
Группа конгрессменов США приедет в Украину на встречу с Зеленским
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов
Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов

Медики назвали болезни, признаком которых является тошнота

Медики назвали болезни, признаком которых является тошнота
16:00 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Врачи назвали болезни, одним из основных признаков которых является ощущение тошноты.

Эксперты объяснили, что зачастую подобная реакция организма сигнализирует о необходимости очищения от токсинов, и это не обязательно связано с работой желудка.

Ощущение тошноты возникает в результате полученных от желудочно-кишечного тракта импульсов. При этом, ЖКТ может быть только звеном, передающим информацию о проблемах в работе других органов.

Желчекаменная болезнь, некоторые разновидности гепатитов, дисфункция желчевыделительных путей становятся причиной возникновения застойных процессов в области двенадцатиперстной кишки. В следствии этого, скопившиеся вещества попадают в желудок и вызывают неприятные позывы.

Недосып у мужчин: названы последствия

Также причинами тошноты могут быть болезни мозга или возникновение опухолей, нарушение работы эндокринной, сердечно-сосудистой или нервной систем, а также аллергические реакции на прием медицинских препаратов. Нарушение работы вестибулярного аппарата, анемия и наличие очага инфекционного заболевания не менее часто встречающимися причинами возникновения ощущения тяжести в желудке и позывов его очистить.

Эксперты считают, что функциональная дисперсия, как вид разбалансировки в системах функционирования организма, способна вызывать приступы тошноты. В этом случае причиной происходящего врачи называют хаотические сигналы, поступающие от ЖКТ к мозгу и заставляющие его реагировать на дисбаланс, как на реально существующее опасное заболевание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезни, Здоровье, Заболевание, Тошнота, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
03 Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
04 Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
05 На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные 28-30 июня: +17 и грозы
Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ
Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ
День Конституции Украины 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
День Конституции Украины 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь