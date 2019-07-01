Дерматологи рассказали о преимуществах массажа головы

Новости шоу бизнеса: Одним из положительных влияний служит укрепление волос.

Американские дерматологи рассказали о преимуществах, которые может принести массаж головы. Статья соответствующего содержания опубликована в зарубежном источнике.

По словам экспертов, если волосы начинают выглядеть менее блестящими, можно потратить целое состояние на специальные шампуни, маски, добавки и высокотехнологичные процедуры, но стоит попробовать бесплатное и самостоятельное решение, поддерживаемое наукой.

Массаж головы способствует увеличению притока крови к коже головы и волосяным фолликулам, что не только останавливает чрезмерное выпадение локонов, но и влияет на их внешний вид. Исследования показали, что всего четыре минуты указанной манипуляции в день минимизируют нежелательные воспалительные явления, что работает в пользу густоты шевелюры.

Массаж головы также уменьшает стресс, усугубляющий выпадение волос. В списке положительных влияний нормализация кровяного давления и частоты сердечных сокращений, которые повышаются во время переживаний разного рода.

Что касается подробностей метода, то лучшим решением является практика в душе. Можно дополнить процесс ароматерапией с целью расслабления. Для этой цели подойдут лаванда, эвкалипт или мята. Начинать массаж следует с краев линии роста волос, что делается подушечками пальцев. Дерматологи предупреждают, что в некоторых случаях необходима консультация специалиста.