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Стало известно, чем могут быть полезны умеренные дозы вина

Стало известно, чем могут быть полезны умеренные дозы вина
15:34 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Во время своих наблюдений ученые заметили, что "любители вина в принципе больше интересуются своим здоровьем".

Японские специалисты высказали предположение о том, что вино в умеренном количестве действует на мозг пожилых людей как антиоксидант, помогая им поддерживать интеллектуальную функцию.

"Пожилые люди, которые регулярно употребляют вино в умеренных дозах, отличаются от непьющих ровесников более развитыми когнитивными способностями", — об этом заявили ученые из Университета Осаки.

В течение двух лет японские исследователи наблюдали за образом жизни 1,2 тыс. жителей префектуры Хего в возрасте от 76 до 86 лет. При этом ученые сопоставляли гастрономические привычки испытуемых с показателями их когнитивной деятельности — в особенности экспертов интересовали функции внимания и памяти.

В результате наблюдений они выделили 67 пожилых человек, которые продемонстрировали наиболее развитые когнитивными способностями. Оказалось, что все они регулярно употребляли красное вино. В итоге исследователи установили, что мозг пожилых людей, употребляющих алкоголь примерно раз в неделю, функционировал лучше, чем у непьющих. 

Не такое уж и полезное: мифы о кокосовом масле

Специалисты полагают, что вино в умеренных дозах способствует выведению из организма вредных веществ, оказывающих негативное влияние на деятельность мозговых клеток. Таким образом, допускают они, вино может помогать пожилым и предотвращать развитие слабоумия (хотя для подтверждения данной теории они сами считают необходимым проведение дополнительных исследований).

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Здоровье, Алкоголь, Вино, Напитки, Советы медиков.
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