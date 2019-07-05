Стало известно, как спасаться от молний в грозу

Новости шоу бизнеса: Эксперты отмечают, что стопроцентной защиты от молнии не существует, поскольку "ведут" они себя совершенно непредсказуемо.

По словам специалистов, соблюдение некоторых мер предосторожности снижает риск пострадать от удара молнией в такую погоду.

Лондонское королевское общество (Великобритания) опубликовало данные о том, что в стране ежегодно от 30 до 60 человек становятся жертвами ударов молнией и примерно три случая из этих происшествий оказываются смертельными.

Существуют меры предосторожности, которые уменьшают вероятность того, что молния ударит в человека. Советами о том, как себя вести в грозу, поделился профессор Эдуард Базелян.

Не прятаться под деревом. Профессор Базелян рассказал, что молнии предпочитают бить в более высокие объекты. Поэтому не нужно в грозу бежать прятаться под деревом. Напротив, от него необходимо отойти на расстояние в два раза превышающее его высоту. Если молния попадает в дерево, то "растекается", достигая земли и создавая шаговое напряжение.

Принять "позу эмбриона". Оказавшись во время грозы на большой открытой территории, в поле, лучше присесть на корточки и сгорбиться как в позе эмбриона, посоветовал эксперт.

Можно переждать в машине. Металлические оболочки транспортных средств создают защитный экран.

Не прикасаться к металлическим предметам. Нельзя в грозу стоять под зонтиком или держать в руках удочку. Равно как и нельзя прикасаться к любым металлическим предметам. Если в карманах есть монеты, лучше от них освободиться.

Выключить электроприборы и газ. Также эксперт рекомендует не разводить огонь в печи или в камине, поскольку горячий воздух притягивает грозовой разряд.

Не пользоваться лазерной указкой. Доказано, что лазерный луч притягивает молнии.