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Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем

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Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем
03:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Диетологи подсказали, как начать сбрасывать лишний вес, но при этом не садиться на диету.

  • 1

    1. Завтрак, обед, ужин и два перекуса - это главное правило хорошего и быстрого обмена веществ. Нельзя пропускать тот или иной прием пищи, потому как организм не понимает, что с ним происходит и начинает запасаться питательными веществами, увеличивая ваш вес.

  • 2

    2. Судочек с едой на работе - верите ли вы в то, что это помогает похудеть, неизвестно, но это доказали ученые и чтобы опровергнуть их выводы вам придется попробовать в течение месяца носить с собой еду на работу. Таким образом будет исключен вариант покупки вредных для фигуры продуктов в магазине или кафе. Так что за месяц вы должны будете увидеть первые результаты.

  • 3

    3. Не бегите в тренажерный зал, сперва будет достаточно активных кардио-тренировок. Но и здесь не переусердствуйте, получаса достаточно, чтобы активизировать метаболизм и сжечь несколько сотен калорий.

  • 4

    4. Ведите дневник питания. Большинство людей, любящих покушать, не могут оценить себя со стороны и назвать все продукты, которые они ели в течение дня. Поэтому целесообразно записывать все в специальный дневник, чтобы вечером посмотреть какое количество пищи было съедено и откуда в конце-концов берутся лишние сантиметры на талии. Со временем вы привыкнете записывать все и ограничивать себя в еде.

  • 5

    5. Взвешивайтесь хотя бы раз в неделю. Это необходимо для того, чтобы вы могли наблюдать за тем, в каком состоянии ваш вес и понимать, нужно ли что-то предпринимать в плане похудения. Такая привычка должна вас приструнить и заставить задуматься над проблемой лишнего веса, впоследствии чего вы станете реально смотреть на себя и не допустите набора еще нескольких килограмм.

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Здоровье, Диета, Правильное питание, Вес, PP.
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