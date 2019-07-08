Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем

1 1. Завтрак, обед, ужин и два перекуса - это главное правило хорошего и быстрого обмена веществ. Нельзя пропускать тот или иной прием пищи, потому как организм не понимает, что с ним происходит и начинает запасаться питательными веществами, увеличивая ваш вес.

2 2. Судочек с едой на работе - верите ли вы в то, что это помогает похудеть, неизвестно, но это доказали ученые и чтобы опровергнуть их выводы вам придется попробовать в течение месяца носить с собой еду на работу. Таким образом будет исключен вариант покупки вредных для фигуры продуктов в магазине или кафе. Так что за месяц вы должны будете увидеть первые результаты.

3 3. Не бегите в тренажерный зал, сперва будет достаточно активных кардио-тренировок. Но и здесь не переусердствуйте, получаса достаточно, чтобы активизировать метаболизм и сжечь несколько сотен калорий.

4 4. Ведите дневник питания. Большинство людей, любящих покушать, не могут оценить себя со стороны и назвать все продукты, которые они ели в течение дня. Поэтому целесообразно записывать все в специальный дневник, чтобы вечером посмотреть какое количество пищи было съедено и откуда в конце-концов берутся лишние сантиметры на талии. Со временем вы привыкнете записывать все и ограничивать себя в еде.