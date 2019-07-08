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Специалисты рассказали, на какие болезни указывает состояние волос

Специалисты рассказали, на какие болезни указывает состояние волос
15:18 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Среди признаков недугов называют состояние кожи, ранние залысины, повышенную сальность и перхоть.

Медики рассказали, что состояние волос указывает на различные болезни. 

Появление большого количества сухих секущихся волос связано с нехваткой железа. В итоге возможна анемия, причем данному заболеванию особенно подвержены дети. Сухость волос указывает на низкое количество белка в рационе. Необходимо пересмотреть питание, исключив вредные продукты. Перхоть может стать сигналом о проблемах в пищеварительной системе. Многие увлекаются диетами, в которых мало жиров и углеводов, в итоге это может вызвать себорею. Специалисты рекомендуют пересмотреть рацион питания.

Следующим признаком является зуд кожи головы, при этом волосы становятся безжизненными и начинают выпадать. Необходимо обратиться к невропатологу. Появление залысин может указывать на поликистоз яичников, при этом вырабатывается избыточное количество мужских половых гормонов. В данном случае нужна помощь эндокринолога.

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Жирные волосы являются признаком слабого обмена веществ в организме, возможны и проблемы с печенью. Загрязнение волос может быть вызвано гормональным сбоем, причем данная проблема вызывается большим количеством употребляемых жиров. Рекомендуется скорректировать диету, советуют медики.

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