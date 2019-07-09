Способы, которые помогут избавится от вздутия живота

Новости шоу бизнеса: Как правило, причиной неприятных ощущений и чувства тяжести является метеоризм, при котором в кишечнике происходит накопление газов.

Медики рассказали, каким образом можно решить такую проблему, как вздутие живота.

Вздутие живота может говорить как о наличии проблем с пищеварительной системой, так и выступать отдельным симптомом, возникающим, к примеру, на фоне употребления некачественной пищи.

Газы в кишечники, со слов врачей, выступают физиологической нормой, поскольку воздух может оказываться в пищеварительном тракте в процессе проглатывания продуктов. Далеко не всегда метеоризм связан с каким-либо заболеванием.

Если вздутие живота у здорового человека является нечастым, а также возникает периодически, то особого лечения не требуется. Достаточно внести коррективы в рацион и следовать режиму питания. Также решить проблему помогут натуральные препараты с успокаивающим эффектом.