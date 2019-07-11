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Четверг, 11.07.2019
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Эта летняя обувь опасна для здоровья

Эта летняя обувь опасна для здоровья
15:14 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: По словам врачей, ходить в них небезопасно для мышц и сухожилий.

Популярный вид летней обуви – сланцы – как оказалось, довольно вредны.

В публикации издания The Sun специалист Баптистского медицинского центра Уэйк Форест в Северной Каролине, Камилла Лонг, рассказала о том, почему не стоит выбирать для себя такой вид летней обуви, как сланцы. Ученый констатировала, что ношение сланцев в течение длительного времени способно приводить к развитию плантарного фасциита, при котором люди мучаются от сильной боли в пятке.

«Зачастую, чтобы зафиксировать тапок на месте, человек подгибает пальцы ног, что приводит к изменениям в его естественной походке. Это может быть опасным для икроножных мышц и пяточных сухожилий, а также провоцировать боли в спине», — сообщила Камилла Лонг.

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Также в этой обуви, считает специалист, небезопасно водить машину – в любой момент каждый из сланцев может застрять между педалями.

По мнению эксперта, в тех случаях, когда людям предстоит провести долгое время на ногах, лучше не надевать сланцы. В них ноги не получают достаточной опоры, что ведет к чрезмерному напряжению в пяточном сухожилии и повышает риск травмировать ноги. Ученый порекомендовала покупать такую летнюю обувь, которая при ходьбе сгибается в том же месте, что и стопа. – в такой ноги получают оптимальную опору.

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Жара, Лето, Обувь, Здоровые, Советы медиков, Летная обув.
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