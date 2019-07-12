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Медики подсказали, как укрепить спину

Медики подсказали, как укрепить спину
10:40 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Справиться со всеми проблемами поможет только физическая нагрузка — аккуратная, дозированная и целенаправленная.

От того, как чувствует себя наша спина, зависит молодость и тонус лица и шеи.

Позвоночник — основная часть осевого скелета и главная опора нашего тела, объяснила эксперт по похудению и фитнес-тренер Екатерина Медушкина. Если мышцы поддерживающие его в нетренированном состоянии, то начинают страдать и внутренние органы: происходит их смещение, нарушается кровообращение.

Возникающий дисбаланс приводит к тому, что нагрузка распределяется неравномерно, как следствие — перекос и деформация мышц. Слабый мышечный корсет не в состоянии фиксировать позвоночник в правильном положении. А если еще к тому же есть избыточный вес — это усугубляет ситуацию в разы. Чем больше мы носим дополнительных килограммов жира, тем больше страдает наша спина. Под их давлением: изменяется междисковое пространство, образуются грыжи, возможно выпадение дисков, защемляются нервные окончания, пережимаются кровеносные сосуды, что может вызвать остеохондроз. Кстати,мигрени — это очень часто проблема именно позвоночника.

Внешний вид тоже сильно зависит от состояния позвоночника. Стоит выпрямиться и расправить плечи — как грудь поднимается, живот втягивается. А опущенные плечи, ссутуленная спина,напротив, придают старческий вид.

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Начинать укрепление спины следует с легких нагрузок, упражнения выполнять в щадящей практике, с уменьшенной амплитудой.

Но следует помнить, что любые прыжковые упражнения, скручивания позвоночника, упражнения с отягощением и осевую нагрузку лучше исключить. Помогут в начале пути — йога, пилатес, растяжка, плавание.

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Здоровье, Спорт, Боль в спине, Спина, Советы медиков, Как укрепить спину, Тненировки.
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