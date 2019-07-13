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Советы по правильном питании, которые помогут сохранить здоровье и красоту

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Советы по правильном питании, которые помогут сохранить здоровье и красоту
23:56 Сб, 13 Июль 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Диетологи рассказали о простых лайфхаках в питании, которые помогут вам оставаться молодыми и здоровыми.

  • 1

    Не злоупотребляйте хлебом

    Многие из нас привыкли потреблять хлеб во время каждого приема пищи. Эксперты категорически против такого подхода, ведь в хлебобулочных изделиях практически нет полезных для организма веществ. Вместо этого диетологи советуют включать в свой рацион как можно больше овощей, фруктов и яиц.

  • 2

    Ешьте белок

    Эксперт в области питания Шона Уилкинсон уверяет, что потребление достаточного количества белка уменьшает тягу к сладкому, способствует похудению, а также нормализует обменные процессы в организме.

  • 3

    Слушайте свой организм

    Чтобы ваш организм радовал здоровьем и красотой, нужно к нему прислушиваться. Иногда наше тело само посылает сигналы о том, что ему необходимо на данный момент. Поэтому не стоит ограничивать свою тягу к молочным продуктам, фруктам и другим видам пищи.

  • 4

    Не забывайте о клетчатке

    Клетчатка является важной составляющей сбалансированного рациона. Она улучшает пищеварение, нормализует уровень сахара в крови, препятствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Самый простой способ получить клетчатку - есть овощи и фрукты с кожурой.

  • 5

    Включите в меню полезные жиры

    Нормальное функционирование организма невозможно без наличия в вашем меню полезных жиров. Известный диетолог Уилл Хокинс советует своим клиентам съедать в день минимум один продукт, который содержит здоровые жиры. Это может быть лосось, авокадо, сыр фета, грецкие орехи и пр.

  • 6

    Не пренебрегайте сном

    Здоровый сон так же важен для организма, как и правильное питание. Чем меньше вы спите, тем хуже становится ваш гормональный фон и самочувствие, а значит, и проблем со здоровьем прибавиться.

  • 7

    Позаботьтесь о кишечнике

    Здоровая микрофлора кишечника поддерживает иммунитет, способствует потере веса и нормальному функционированию всего организма. Поэтому крайне важно следить за тем, чтобы в работе кишечника не было сбоев. Диетолог Аманда Гамильтон советует подпитывать его кокосовым молоком, орехами и другими полезными продуктами.

  • 8

    Соблюдайте питьевой режим

    От того, сколько воды мы пьем, зависит не только наше здоровье, но и внешний вид. Питьевой режим нормализует обменные процессы в организме, обеспечивая здоровье всех органов и систем. Чтобы не допустить обезвоживания, диетологи советуют всегда носить с собой флягу с водой, а в холодное время года ее можно заменить термосом с травяным чаем.

  • 9

    Ешьте печень

    По мнению диетологов, именно в печени содержится огромное количество железа и витаминов группы В. Кроме этого, печень богата холином, который полезен для работы мозга, органов зрения и иммунитета. Если вам не нравится вкус этого продукта, можете приготовить из печени вкусный паштет.

Стало известно, что жареная пища увеличивает риск опасной болезни

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Питание, Здоровье, Советы, Молодость, Рекомендации, Правильное питание, PP, Лайфхаки.
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