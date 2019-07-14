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Неоспоримая польза плавания для тела и духа

Неоспоримая польза плавания для тела и духа
10:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Увлечение многих людей бегом оставляет в стороне многие другие виды спорта, позволяющие нам сохранить красивую фигуру и заботиться о здоровье.

Плавание - один из них.

Вряд ли можно считать справедливым, что плаванию не уделяется должного внимания. Так, во время занятий плаванием работают все части нашего тела, благодаря ему мы становимся сильнее и выносливее.

При этом в воде мы чувствуем себя легко и почти не устаем.

Поэтому плавание подходит для человека любого возраста и конституции, даже для тех из нас, кто страдает заболеваниями мускулатуры и костей.

Каждый из нас может адаптировать занятия плаванием под свои индивидуальные потребности. Учитывая это, эксперты рассказали о пользе этого спорта для здоровья.

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1. Улучшает кровообращение

Движения, которые мы совершаем в воде, стимулируют наше кровообращение. В бассейне мы используем не только руки, но и всю мускулатуру торса и нижних конечностей.

При этом работают и те части тела, которые остаются неподвижными во время обычного посещения спортзала: щиколотки, запястья, пальцы рук и ног.

Что касается ног, то такая активность очень важна, ведь именно в этой части тела чаще всего возникают нарушения кровообращения.

Во время плавания наше тело находится в горизонтальном положении. Вместе с выполняемыми нами движениями это позволяет нормализовать кровообращение во всем теле.

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2. Улучшает фигуру

Во-первых, плавание заставляет активно работать наше сердце. Это позволяет нам эффективнее сжигать жиры.

На этом польза плавания не заканчивается. Мы прилагаем усилия, толкая воду и продвигая тело вперед. Благодаря этому наша мускулатура остается в тонусе.

Чтобы усилить этот эффект, мы рекомендуем тебе использовать некоторые специальные приспособления, например, доску. Это позволит усилить работу одних мышц и уменьшить напряжение других.

Можешь чередовать спокойное плавание с интенсивным. Последнее увеличит частоту сердечного ритма, а жировые клетки будут сгорать быстрее.

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3. Снижает уровень стресса

Также плавание полезно и для нашего душевного здоровья. Для занятия этим видом спорта нам требуется высокая концентрация.

Как и другие виды спорта, плавание стимулирует выработку гормона радости серотонина и снижает уровень кортизола, который связан со стрессом.

В отличие от бега, плавание требует большого внимания. В зависимости от выбранного стиля, нам приходится выполнять те или иные движения. Для этого нам необходима концентрация. В результате чего негативные мысли покидают наше сознание.

Пока мы находимся в воде, весь мир для нас исчезает, остаются только наше тело, наши движения и вода.

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4. Расслабляет мускулатуру

Когда отступает стресс, наша мускулатура расслабляется. Как известно, напряжение и контрактуры возникают тогда, когда наши мускулы оказываются слишком слабыми для противостояния проблемам, которые подстерегают нас изо дня в день.

Движения, которые мы выполняем в воде, возрождают к жизни наши мускулы, расслабляя их напряженные участки.

У некоторых из нас нервное напряжение приводит к возникновению болей в шее и спине.

если это ваш случай, то обязательно обратите внимание на плавание.

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5. Повышает нашу самооценку

Представьте себе этот момент, когда вы выходите из бассейна. Нет стресса, нет болей, а ваша фигура с каждым днем становится все лучше. Это приносит большую радость и удовлетворение, правда?..

Подумайте о том, что сейчас только восемь утра, а вы готовы вступить в новый день полными энергии и в хорошем настроении.

В результате вам станет легче справиться с работой и поддерживать отношения с окружающими людьми. Ваш день пройдет на позитивной волне, спокойно и легко, а ночью у вас не будет никаких проблем со сном.

Благодаря этому ваша самооценка станет выше, а здоровье - крепче.

Когда мы начинаем день в хорошем самочувствии и с позитивным настроем, все складывается благоприятно. В результате вы остаетесь довольными собой.

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Здоровье, Плавание, Спорт, Польза.
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